الإعدام شنقًا لمُزارع قتل شقيقه في الشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار جهاد الألفي، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني، وإسلام منصور، وسكرتارية فلبس صبحي، إعدام مزارع شنقا، لإدانته في القضية رقم 23319 لسنة 2023 جنايات الصالحية الجديدة، والمقيدة برقم 2108 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، بقتل شقيقه خنقاً لخلافات بينهما بنطاق قسم شرطة الصالحية الجديدة.

تفاصيل الواقعة تعود ليوم 16 يوليو الماضي 2023، عندما أقدم شاب يدعى «مزيد. س. س» 25 عاما مزارع، ومقيم عزبة أبو صميدة التابعة لقسم شرطة الصالحية الجديدة، على التخلص من شقيقه «محمد. س. س»، والمقيم بذات الناحية خنقاً، بسبب خلافات بينهما، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، من القبض عليه وإخطار النيابة العامة بالواقعة.

أفاد أحد شهود الواقعة في التحقيقات، أنه حال سيره بالطريق العام؛ أبصر المتهم بجوار المجني عليه والذي كان ملقى على الأرض جثة هامدة، وملفوف حول رقبته شال، وعند محاولته التقرب منه إلا أن المتهم نهره، واستنجد الشاهد بشخص آخر والذي انتقل مسرعاً لمحل الواقعة، فلاحظ ما أقر به الشاهد الأول، وهروب المتهم من موقع الجريمة، وقاموا بعدها بإخبار أهليته.

وتبين من تحريات المباحث الجنائية، أنه على أثر خلاف بين المتهم والمجني عليه، ناتج عن أن المجني عليه متولي أمور وشؤون شقيقه المتهم المعيشية، ولتأديبه حال علمه بتعاطي المتهم للمواد المخدرة، خطط المتهم لقتل شقيقه، وأعد لذلك الغرض أداة «شال»، وتربص له بالطريق العام منتظراً عودته من عمله، وحال حضور المجني عليه أوهمه المتهم بوضع الشال على رقبته لارتدائه، فانتهز ذلك وقام بخنقه؛ زاهقا روحه.

وخلال تحقيقات النيابة العامة، أقر المتهم تفصيلياً بارتكاب الواقعة، كما أقر بأن الشال المضبوط هو ذاته الأداة المستخدمة في إرتكاب تلك الواقعة، وأجرى معاينة تصويرية تتفق مع إقراره، وقررت النيابة العامة إحالته للمحاكمة الجنائية، ووجهت له تهمة قتل شقيقه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأنه علي أثر خلافات بينهما كونهما أشقاء؛ عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه، وأعد لذلك أداة «شال»، وتربص له بالطريق الذي أيقن مروره خلاله، وما إن ظفر به حتى أوهمه بوضع الشال على رقبته لارتدائه، فانتهز ذلك وقام بخنقه قاصداً من ذلك إزهاق روحه علي النحو المبين بالتحقيقات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.