الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

انطلاق امتحانات النقل للفصل الدراسى الثانى 2023/2024 بالمنيا

امتحانات النقل بالمنيا
امتحانات النقل بالمنيا

تابع رؤساء الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية ، اليوم الأربعاء ، سير إمتحانات النقل بالمدارس التعليمية ، حيث أعلن اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، انطلاق ماراثون امتحانات النقل بمختلف المراحل التعليمية ، للفصل الدراسي الثانى اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024 .

 

مؤكدًا محافظ المنيا ، رفع درجة الإستعداد بكافة الإدارات التعليمية ، وذلك لإستقبال الطلاب لأداء الإمتحانات ، وجاهزية غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ، وعملها على مدار اليوم لحل أية مشكلات أو معوقات داخل اللجان ، وأكد المحافظ ، انتظام امتحانات صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية على مستوي الإدارات التعليمية دون أي شكاوى أو معوقات في يومها الأول، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين سير الامتحانات و اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات والالتزام ببث روح الطمأنينة فى نفوس الطلاب.

 

وكلف المحافظ ، رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية لإنتظام سير العملية الإمتحانية للفصل الدراسي الثاني ، داخل لجان صفوف النقل على مستوي الإدارات التعليمية ، كل فى نطاقه الجغرافى ، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم  ، موجهاً بتوفير كافة سبل الراحة من إضاءة وتهوية ، مع الحزم الشديد  ، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية.

 

من جانبه ، أوضح حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم ، أن طلاب المرحلة الابتدائية للصفوف ، (الرابع والخامس والسادس) ، والصفين الأول والثاني الإعدادي ، والصف الأول الثانوي ، يؤدون الامتحانات فى الفترة من 8 مايو ، وحتى 22 مايو ، والصف الثالث الإعدادي العام من 15 مايو حتي 21 مايو ، فيما يبدأ الصف الثاني الثانوي الإختبارات غدا الخميس 9 مايو ، وحتى 23 مايو  ، وستجري امتحانات النقل للتعليم الثانوى الفني بمختلف التخصصات ، خلال الفترة من 29 ابريل وحتي 22 مايو 2024.

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