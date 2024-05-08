إنتظام العمل بالمركز التكنولوجي في ثاني أيام العمل بقانون التصالح الجديد بقوص

كلف الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز قوص جنوب محافظة قنا، هبه الفولي نائب رئيس المركز، بمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي في ثاني ايام عمل تلقي طلبات المواطنين للتصالح علي مخالفات البناء بقانون التصالح الجديد.

وذكرت هبه الفولي نائب رئيس المركز أن تعليمات الدكتور قدري الشعيني رئيس الوحدة جاءت صريحة منذ اليوم الاول بضرورة تبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام ، لافتةً أنه سيكون هناك متابعة دورية ومستمرة لملف التصالح، لتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، وللوقوف علي نسب الانجاز وكذلك للتعرف علي مواطن الضعف والعمل علي تذليلها للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وأضافت هبه الفولي نائب رئيس المركز أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن طريق المركز التكنولوجي أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق " تصالح " على الهاتف بعد تنزيله من البلاي ستور، مؤكدةً علي ضرورة التعاون مع المواطنين من خلال شرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء ، مع نشر اللوحات الارشادية والبانرات التى توضح هذه الطلبات في أماكن واضحة.

يذكر أن قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على المخالفات داخل الأحوزة العمرانية التي تمت ما قبل 17 ديسمبر 2023 وخارج الأحوزة العمرانية ما قبل 15 أكتوبر 2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح .

كما استقبل الدكتور قدري الشعيني رئيس المركز ، اليوم الاربعاء بمقر مكتبه عددا من المواطنين ، وذلك لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، وذلك في حضور هبه الفولي نائب رئيس المركز، ذلك في إطار حرص القيادات التنفيذية بالمدينة على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم ، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم و توطيد جسور الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية بالمدينة.

وجه رئيس المركز الدكتور قدري الشعيني خلال اللقاء مسئولي المتابعة وتقيم الاداء بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين المتقدمة بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المحلية المعنية لإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها في وقت قياسي، بما يساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل شكاوى المواطنين.

وكان رئيس المركز الدكتور قدري الشعيني قد استمع الي المواطنين وناقشهم في الطلبات المقدمة بعد الاطلاع عليها ومراجعة استيفاء متطلبات فحصها، وقام بالاتصال الفوري بأحد رؤساء الوحدات القروية لمعالجة بعض الشكاوي وامره بأعداد تقرير بحلها وعرضه علي سيادته خلال اليوم .