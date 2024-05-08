عميد إعلام القاهرة: يجب إشراك المواطن في تعزيز العلامة الخضراء لمصر

أكدت الدكتورة ثريا البدوي عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، ضرورة عمل الإعلام على إشراك المواطن في تعزيز العلامة الخضراء لمصر.

ونوهت عميد إعلام القاهرة بأهمية دور الإعلام في تسويق العلامة التجارية للدولة كوجه أمثل للاستثمار الأجنبي.

ولفتت عميدة إعلام القاهرة إلى ضرورة تغيير التوجه الإعلامي المحلي لإلقاء الضوء على الاقتصاد الأخضر، والتركيز على العلامة التجارية لتعزيز جهود المؤثرين في تسويق دور مصر في الاقتصاد الأخضر.

وذكرت عميدة إعلام القاهرة أن مصر تحتوى على 40 في المائة من استثمارات إنتاج الهيدروجين الأخضر بحسب مؤتمر قمة المناخ 28، وأنها تأتي في المرتبة الثانية عالميا في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.

انطلاق مؤتمر إعلام القاهرة حول الاقتصاد الأخضر

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي التاسع والعشرون لكلية الإعلام جامعة القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، بعنوان"الإعلام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء التغيرات البيئية والمناخية".

وينظم مؤتمر كلية إعلام القاهرة خلال يومي 8 و9 مايو تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتورة ثريا البدوي، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتورة وسام نصر، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر.

ويشارك في مؤتمر كلية إعلام القاهرة نخبة من الأكاديميين والخبراء والممارسين للمجال الإعلامي؛ لتبادل وجهات النظر، والرؤى الاستراتيجية حول موضوعات عدة تتناول الإعلام وقضايا التغيرات البيئية والمناخية، وكذلك لتبادل المعارف والأفكار والخبرات حول دور الإعلام التقليدي والرقمي في التحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء خطط التنمية المستدامة.

وتناقش محاور مؤتمر كلية إعلام القاهرة الأربعة عددًا من القضايا المهمة حول دور الإعلام في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتتضمن الإعلام وتأهيل الجمهور للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والإعلام والتوعية بمخاطر التغيرات المناخية، ودور الإعلام في تشكيل الوعي البيئي والتوعية بمخاطر التغيرات البيئية، فضلًا عن القائمين بالاتصال في مجال الإعلام البيئي.

ويضم المحور الأول من محاور المؤتمر، الذي يتناول: "الإعلام وتأهيل الجمهور للتحول نحو الاقتصاد الأخضر"، عددا من البحوث، كان من أهمها: فاعلية حملات التسويق الأخضر الرقمي، تعليقات المستخدمين على فيديوهات قمة المناخ Cop 28، استراتيجيات التسويق الأخضر عبر المنصات الرقمية، وعي الجمهور المصري وسلوكه تجاه التكيف مع التغيرات المناخية.

أما المحور الثاني، والذي يركز على: "الإعلام والتوعية بمخاطر التغيرات المناخية"، فتناقش بحوثه موضوعات متعددة منها: التغطية الإخبارية بمنهج صحافة الحلول لدعم جهود مواجهة التغير المناخي، تغطية صحافة الفيديو لقضايا التغيرات المناخية، استراتيجية الحملات الإعلامية للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية.

ويعالج المحور الثالث من محاور المؤتمر موضوع "الإعلام ودوره فى تشكيل الوعي البيئي، والتوعية بمخاطر التغيرات البيئية"، ومن أهم موضوعاته البحثية: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق الاستدامة البيئية، توظيف الإعلام البيئي الرقمي في دعم تنمية السياحة البيئية، استراتيجيات تعزيز السمعة الاقتصادية الخضراء لمصر، فاعلية السرد القصصى فى تعزيز المعرفة بالاستدامة البيئية.

أما المحور الرابع، فيتناول إشكاليات "القائمين بالاتصال في مجال الإعلام البيئي"، من خلال عدة إشكاليات، منها: الخطاب الاعلامي للمتحدث الرسمي وانعكاساته على تشكيل وعي الجمهور.