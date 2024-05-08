تعليم كفر الشيخ.. غرفة العمليات لم تتلق شكاوى في أول أيام إمتحانات الفصل الدراسي الثاني

أكد وكيل مديرية التربية والتعليم الدكتور علاء جوده ، اليوم الأربعاء، أن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لم ترصدأي مخالفات، خلال أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لصفوف النقل، في ظل توفير كافة سبل الراحة للطلاب.

و قال وكيل مديرية التربية والتعليم، إنه تابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وامتحانات النقل للصفوف الرابع والخامس الإبتدائي والصف الأول الثانوي، والأول والثاني تعليم فني وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، واطمأن إلى حسن سير الامتحانات ، مؤكداً عدم تلقي الغرفة أي شكاوى أو مخالفات.



وأشار جودة إلى أنه تم توفير بيئة آمنة، وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، ومع التشديد على عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.