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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قرار جديد خيسوس قبل مباريات الهلال المقبلة

خيسوس
خيسوس

قرر البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال إراحة بعض اللاعبين الأساسيين في مباريات الزعيم المقبلة في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بعد حسم اللقب بشكل شبه رسمي.

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ويعتلي فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 86 نقطة، وأصبح على بُعد نقطة واحدة فقط من أجل تحقيق اللقب للمرة الـ19 في تاريخه.

ووصل الهلال إلى النقطة 86 بعد تحقيقه الفوز على أهلي جدة أول أمس الإثنين بنتيجة 2-1 في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وتابعت التقارير أن جيسوس قرر الاعتماد على سياسة التدوير في المباريات الأربعة الأخيرة ضد الحزم والنصر والطائي والوحدة.

وأشارت التقارير إلى أن جيسوس أتخذ ذلك قرارا بعد حالة الإرهاق التي تضرب لاعبي الزعيم نتيجة الضغط المتواصل هذا الموسم.

ويلتقي الهلال مع الحزم على ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض مساء السبت المقبل في الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري السعودي.

ويحل الهلال ضيفا على النصر على ملعب الأول بارك يوم الجمعة الموافق 17 مايو الحالي في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري السعودي.
 

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