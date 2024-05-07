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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميتروفيتش يسجل رقم تاريخي بقميص الهلال السعودي

ميتروفيتش لاعب الهلال
ميتروفيتش لاعب الهلال السعودي

تمكن النجم الصربي الدولي ألكسندر ميتروفيتش من تسجيل رقم قياسي تاريخي بقميص نادي الهلال عقب الهدف الذي أحرزه في شباك الأهلي أمس ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل ميتروفيتش هدفا في فوز الهلال على الأهلي بالمباراة التي جمعت بينهما أمس ضمن مؤجلات الاسبوع ال28 من بطولة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وأصبح ميتروفيتش أول لاعب في تاريخ نادي الهلال يساهم بـ42 هدف في أول موسم له مع الفريق.

كما يملك ميتروفيتش أطول سلسلة مساهمة تهديفية خارج الأرض عبر تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، في 10 مباريات متتالية خارج ملعب الهلال.

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وحقق الهلال الفوز على الأهلي بهدفين لهدف في مباراة الكلاسيكو التي جمعت بينهما أمس الاثنين بملعب الجوهرة المشعة، حيث نجح العملاق الأزرق في قلب النتيجة بعد تأخره بهدف للفوز بثنائية.

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