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الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تحديد موعد نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر

مباراة الهلال والنصر
مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم عن موعد نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين " كأس الملك " بين الهلال والنصر.

وذكرت صحيفة الشرق رياضة السعودية أن نهائي كاس الملك بين النصر والهلال سيكون بتاريخ (31) مايو الجاري.

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فارس عوض معلقًا لمباراة النصر والهلال القادمة في الدوري السعودي

فارس عوض معلقًا لمباراة النصر والهلال في الدوري السعودي

تتجه أنظار جماهير وعشاق كرة القدم السعودية والعربية إلى ملعب الأول بارك يوم 17 مايو الجاري من أجل متابعة مباراة القمة المرتقبة بين النصر والهلال في الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعد فريقا الهلال والنصر لخوض مباراة ديربي الرياض المرتقبة يوم 17 مايو الجاري لحساب الجولة 32 من دوري روشن.

وكلفت قنوات SSC الرياضية السعودية المعلق فارس عوض بمهمة الوصف والتعليق على المباراة المرتقبة والتي ستكون عبر قناة SSC HD، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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