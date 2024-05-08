الولايات المتحدة تلغي تراخيص التصدير لبيع الرقائق لهواوي

ألغت الولايات المتحدة تراخيص معينة لتصدير الرقائق إلى شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا، حسبما قالت وزارة التجارة لشبكة CNBC يوم الثلاثاء، في أحدث جهودها للحد من القوة التكنولوجية للصين.

وقال متحدث باسم التجارة في بيان: "نحن نقيم باستمرار كيف يمكن لضوابطنا أن تحمي أمننا القومي ومصالح السياسة الخارجية بشكل أفضل، مع الأخذ في الاعتبار بيئة التهديد المتغيرة باستمرار والمشهد التكنولوجي".

وقال المتحدث: "كجزء من هذه العملية، كما فعلنا في الماضي، نقوم أحيانًا بإلغاء تراخيص التصدير"، رافضا التعليق على تراخيص محددة. "لكن يمكننا أن نؤكد أننا ألغينا تراخيص معينة للتصدير إلى هواوي".

تم وضع شركة هواوي على القائمة السوداء التجارية الأمريكية في عام 2019، والتي منعت الشركات الأمريكية من بيع التكنولوجيا – بما في ذلك رقائق 5G – إلى شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. في عام 2020، شددت الولايات المتحدة قيود الرقائق على شركة هواوي، حيث طلبت من الشركات المصنعة الأجنبية التي تستخدم معدات صناعة الرقائق الأمريكية الحصول على ترخيص قبل أن تتمكن من بيع أشباه الموصلات لشركة هواوي.

وتشهد الأعمال الاستهلاكية لشركة هواوي، والتي تشمل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، انتعاشًا بعد إطلاق الهاتف الذكي Mate 60 Pro في أغسطس.

كشف تحليل TechInsights للهاتف الذكي Mate 60 Pro من هواوي عن شريحة متقدمة صنعتها شركة SMIC، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في الصين. ويقال أيضًا أن الهاتف الذكي مزود باتصال 5G – وهي ميزة سعت العقوبات الأمريكية إلى حظرها.



شركتان من الشركات التي تزود شركة Huawei بالرقائق. قالت شركة كوالكوم في ملف قدمته لهيئة الأوراق المالية والبورصة في وقت سابق من هذا الشهر إنها تتوقع أن تتأثر العمليات بشكل أكبر من عملائها، مثل هواوي، الذين يقومون بتطوير رقائقهم الخاصة.

وقالت كوالكوم: "بينما واصلنا بيع منتجات الدوائر المتكاملة لشركة هواوي بموجب تراخيصنا، فإننا لا نتوقع تلقي إيرادات المنتجات من هواوي بعد العام التقويمي الحالي".

"بالإضافة إلى ذلك، إلى الحد الذي تحصل فيه أجهزة 5G من Huawei على حصة من الشركات المصنعة للمعدات الأصلية الصينية التي تستخدم منتجات 5G لدينا أو من مصنعي المعدات الأصلية غير الصينيين الذين يستخدمون منتجات 5G الخاصة بنا في الأجهزة التي يبيعونها في الصين، فإن إيراداتنا ونتائج العمليات والتدفقات النقدية يمكن أن قالت كوالكوم: "ستتأثر بشكل أكبر".

أطلقت شركة هواوي الشهر الماضي مجموعة جديدة من الهواتف – سلسلة Pura 70 – في محاولة لتحدي شركة آبل في الصين.

وتواجه شركة آبل ضغوطًا من هواوي في الصين، حيث انخفضت مبيعات آيفون بنسبة 19.1% في الربع الأول بينما ارتفعت مبيعات الهواتف الذكية من هواوي بنسبة 69.7%، وفقًا لشركة Counterpoint Research.

وكشفت الشركة في مارس الماضي أن صافي أرباح هواوي في عام 2023 ارتفع بنسبة 144.5% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 87 مليار يوان (حوالي 12 مليار دولار أمريكي) مدعومًا جزئيًا بمبيعات هاتف Mate 60 Pro في الصين.