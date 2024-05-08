أزهر سوهاج يعلن عن تدريبات الدورة الرابعة للأسبوع العربي للبرمجة

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، برئاسة فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، انطلاق تدريبات الفريق الوطني المصري بالدورة الرابعة للأسبوع العربي ‏للبرمجة على برنامج (‏Teams‏)، لهذا العام 2023-2024م، تحت عنوان «التطبيقات الذكية للغة ‏العربية»، عبر هذا الرابط: ‏https://bit.ly/3JunqtK‏

وتدعو المنطقة جميع العاملين بها من معلمين وإداريين لحضور هذه التدريبات إلكترونيًّا لرفع كفاءة ‏المعلمين والطلاب تكنولوجيًّا، وكذلك تدعو الطلاب لحضورها، للاستفادة مما تقدمه الدورة من برامج لتنمية ‏المهارات والقدرات في ظل التطورات المتلاحقة في مجال البرمجة والتكنولوجيا.‏

وفي سياق متصل واصل فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية متابعاته الميدانية حيث تفقد، اليوم الأربعاء، أعمال امتحانات النقل الثانوي بمعهد علي بن أبي طالب النموذجي للبنين؛ حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بقسميه العلمي والأدبي امتحانات مادتي الصرف والإنشاء، بينما أدى طلاب الصف الثاني امتحانات الصرف والأنشاء والمواطنة.

وتفقد رئيس المنطقة عددًا من البرامج التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب التربوي برئاسة الدكتور موهوب عيسى، وبحضور الدكتور علي قدري، مدير إدارة الامتحانات حيث قام فضيلته بالمرور على قاعات التدريب ومناقشة المتدربين في محتوى البرامج التدريبية، كما اطمأن فضيلته على انتظام العمل.

جدير بالذكر أن إدارة التدريب تنظم هذا الأسبوع عددًا من البرامج التدريبية لتنمية مهارات شيوخ المعاهد، وتنمية مهارات الإخصائيين الاجتماعيين، والمسؤول المالي بالمعاهد.