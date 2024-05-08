محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاءات المحطة الوسيطة ومشروعات الرصف بالقناطر الخيرية

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مشروع إنشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة لمدينتي القناطر الخيرية وقليوب لحل مشكلة القمامة بالمدينتين، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بمستوى النظافة بالمحافظة وإنشاء محطات وسيطة لجمع القمامة وفرزها بجميع مدن المحافظة، وتفقد خطة الرصف الجاري تنفيذها بالمدينة.

وخلال الجولة تفقد مشتملات المحطة حيث تم الانتهاء من إنشاء الجمالون الحديدي وانشاء المطالع والمنازل الخاصة بالمحطة كما تم الانتهاء من المباني الادارية الخاصة بالمحطة وتم الانتهاء من تشطيبها والتي تتكون من ثلاث غرف للصيانة وغرفة للجراج وغرفتين للقائمين علي تشغيل المحطة كما تم الانتهاء من تركيب الميزان الباسكول الاليكتروني وإنشاء منظومة إليكترونيه له لتقوم بإحتساب كميات القمامة المتولدة يوميا.

وأكد المحافظ أن المحطة الوسيطة تقام على مساحة 4.5 فدان وتستوعب 10 آلاف طن يوميا. وسيتم إنشاء خط فرز بالمحطة سيقلل عملية نقل القمامة بنسبة 40% وتم إسناد الأعمال إلى إحدى الشركات وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع 40 مليون جنيه، وستخدم المحطة مدينتي القناطر الخيرية وقليوب وسيتم دعم المحطة بالمعدات اللازمة للتشغيل بالتنسيق مع وزارة البيئة ومن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

مضيفا على حرص المحافظة على الارتقاء بمنظومة النظافة من خلال إنشاء المحطات الوسيطة التي تسهم بشكل كبير في القضاء على تراكمات القمامة بالشوارع لحين نقلها إلى المدافن العمومية، حيث تسعى المحافظة لإنشاء محطات وسيطة لجمع القمامة تغطي جميع مدن المحافظة ففي مدينة بنها يتم انشاء المحطة على مساحة 9.5 فدان، لتخدم مدن بنها وكفر شكر ، وبمدينة الخانكة جاري إنشاء محطة وسيطة لجمع القمامة على مساحة 3.5 فدان وكذا جاري توسعة المحطة الوسيطة بحي شرق شبرا الخيمة لاستيعاب أكبر قدر من المتولد من القمامة بشبرا الخيمة للقضاء على مشكلة القمامة .

وتابع المحافظ الجولة بتفقد خطة الرصف لمدينة القناطر الخيرية والتي تبلغ 20.5 مليون جنيه عن العام المالى 2023 / 2024 بإجمالي اطوال 3075 متر طولي وذلك بشارع المهندسين بمنطقة التقسيم السياحى بالقناطر الخيرية حيث تم الانتهاء من اعمال الطبقة السطحية بمنطقة المهندسين ، والانتهاء من منطقة عمارات بنك الاسكان امامها وخلفها وشارع برج الفرسان وشارع المساكن الحمراء وطريق كورنيش القناطر الخيريه وشارع عزمي أمام حلقة السمك حتى الرصيف القديم بطول 150م وعرض 10م.

وخلال جولة اليوم تفقد الهجان اعمال طريق كورنيش القناطر الخيريه حيث تم اعمال تكسير وإزالة الجزيرة الوسطى بطول حوالي 650 م وعرض1م حيث تم تجهيز الجزيرة الوسطى لوضع قواعد اعمدة الإنارة، بالاضافة الى انه تم استكمال تجهيز الشدة الخشبية الأولي بالجانب الأيمن من عند الشعار تمهيدا لصب سلاح البلدوره للأرصفة الجانبية ، وتوريد رمل للأرصفة الجانبية بالكورنيش تمهيدا لتركيب بلاط الإنترلوك، وجارى اعمال تركيب البلدوره المتوسطة للأرصفة الجانبية بالكورنيش ووجه المحافظ بدفع الاعمال والانتهاء من رصف الشوارع الرئيسية والالتزام بالمقاييس والمعايير المتفق عليها وتكثيف الاعمال بالورديات المسائية للعمل علي تسيير الحركة المرورية.

وجاءت الجولة بحضور اللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية والمهندسة حنان جمال مدير مديرية الطرق بالمحافظة.