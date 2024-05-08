الأربعاء 08 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يواجه الزمالك في ثاني مواجهات نصف نهائي دوري السوبر للسلة

بوابة الوفد الإلكترونية

يخوض الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي مباراة هامة اليوم الأربعاء عندما يلتقي مع نظيره الزمالك في اللقاء الثاني بين الفريقين بالدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر للمحترفين التي تقام بنظام Best of 5.

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‏‎سيدات سلة الأهلي في مواجهة هليوبوليس بنصف نهائي دوري السوبر

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بعد قليل .. انطلاق مواجهة سيدات سلة الأهلي وهليوبوليس بنصف نهائي دوري السوبر

تبدأ المباراة في التاسعة مساء اليوم وتقام على صالة برج العرب بالإسكندرية ويعتبرها الجهاز الفني في غاية الأهمية لتأكيد التفوق ومواصلة المشوار بقوة والتأهل لنهائي البطولة من أجل المنافسة على اللقب.

‏‎وحرص اوجستي بوش المدير الفني للفريق خلال المران الذي أقيم أمس الاهتمام الشديد بالتدريبات التخصصية والرميات الثلاثية والريباوند، مع شرح الأخطاء التي ظهرت خلال لقاء الزمالك الأول، وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة الأولي علي الزمالك بنتيجة 79-60.

وكان  الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، فاز على حساب نظيره فريق الزمالك، في أول لقاءات الدور نصف النهائي من منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين.

‏‎أقيمت المباراة على صالة برج العرب بالإسكندرية، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين قبل أن تنتهي بفوز «رجال سلة الأهلي» بنتيجة 79-60.

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