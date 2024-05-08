لليوم الثاني.. المراكز التكنولوجية تواصل تلقي طلبات التصالح بالفيوم

تفقد المهندس خالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم أعمال المركز التكنولوجي لمتابعة سير العمل بملف التصالح وفقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك للتأكد من انتظام العمل داخل المركز ومراجعة اللافتات الإرشادية الملصقة بمدخل المركز تيسيرا على المواطنين لمعرفة إجراءات التصالح وسرعة الأداء وفقاً للقانون.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بتسهيل إجراءات التصالح وتذليل المعوقات والصعوبات أمام المواطنين.

رئيس مدينة الفيوم يوجه بتوعية المواطنين حول ملف التصالح

خلال جولته أشار رئيس مركز ومدينة الفيوم إلى ضرورة توافر الدعم اللوجستي بالمركز لضمان حسن سير العمل وعدم وجود أي معوقات تعطل سير عملية التصالح، موجها بتوعية المواطنين والتواصل معهم وإرشادهم لتنفيذ التصالح بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التصالح وسرعة الأداء ومراعاة الجوانب الإنسانية لكبار السن.

وتواصل المراكز والمدن تلقى طلبات التصالح لليوم الثاني على التوالي من خلال المراكز التكنولوجية التي رفعت درجة الجاهزية والاستعداد، من خلال زيادة أعداد الموظفين والعاملين بها، للعمل على إنهاء الإجراءات في أسرع وقت وتذليل كافة المعوقات أمام المواطنين.

وكانت محافظة الفيوم قد عقدت عدة لقاءات بديوان عام المحافظة مع مسئولي مديرية الزراعة ونقابة المهندسين والمتغيرات المكانية والمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالمدن والمراكز للعمل على إنجاز ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، بالتنسيق بين مسئولي جهات الولاية بمختلف أنحاء محافظة الفيوم، ومجالس المدن من جانب، ومسئولي المراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية من جانب آخر، لسرعة استيفاء المواطنين لطلبات التصالح الخاصة بهم في بعض مخالفات البناء، لتقديمها للنظر والبت فيها من قبل اللجان ذات الصلة، طبقاً للمواعيد المقررة لكل إجراء من الإجراءات من قبل الجهة الحكومية المعنية، مما يسهم باستيفاء كافة الإجراءات بشكل سليم، مع تشكيل لجان عمل بكل مجلس مدينة تعمل كوحدة متخصصة ذات دراية معلوماتية بملف التصالح فى بعض مخالفات البناء، وإفادة مسئول الدعم الفني ورئيس متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة بأسماء القائمين عليها، بهدف تعامل المواطن بشكل سريع ومن خلال الشباك الواحد، توفيراً للوقت والجهد، مع الاستعانة بمهندسي نقابة المهندسين بالفيوم، والمهندسين المعتمدين من قبلها، بشأن إنهاء إجراءات شهادة السلامة الإنشائية للمبنى المتصالح عليه.