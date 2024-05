لعبة Return to Monkey Island تتوفر في آبل آركيد بيونيو

ستضيف شركة Apple مجموعة من الألعاب الجديدة إلى خدمة الاشتراك في ألعاب الفيديو Arcade الشهر المقبل، بما في ذلك Return to Monkey Island.

إنه أول إدخال جديد في الامتياز لمبدع السلسلة رون جيلبرت منذ Monkey Island 2: LeChuck's Revenge، الذي تم إصداره في عام 1991. ولا تزال اللعبة تدور حول القرصان Guybrush Threepwood الذي يقوم برحلة للكشف عن سر Monkey Island.

ستشاهد بعض المواقع المألوفة من الألعاب القديمة في العنوان الجديد، والذي يضم أيضًا زوجة Threepwood Elaine Marley وعدوه اللدود، القرصان الزومبي LeChuck. تتوفر لعبة Return to Monkey Island بالفعل على App Store، ولكنها ستتوفر في Apple Arcade في 6 يونيو حيث يمكن للمشتركين الوصول إلى اللعبة بأكملها، بما في ذلك عمليات الشراء داخل التطبيق التي سيتعين على غير المشتركين شراؤها.

Ubisoft's Rabbids: Legends of the Multiverse من Ubisoft ستصل أيضًا إلى خدمة الاشتراك في نفس التاريخ، جنبًا إلى جنب مع Tomb of the Mask من Playgendary وFabulous - Wedding Disaster من GameHouse.

قبل أن تصبح هذه الألعاب متاحة على Arcade، ستشق لعبة Where Cards Fall طريقها إلى Apple Vision Pro أولاً.

ستحتوي لعبة الألغاز الحائزة على جوائز والتي تحكي قصة بلوغ سن الرشد على أدوات تحكم باللمس مصممة خصيصًا لسماعات الواقع المختلط. سيتعين على اللاعبين استخدام الإيماءات الطبيعية لبناء الجسور والممرات وغيرها من الهياكل باستخدام مجموعة من البطاقات حتى يتمكنوا من التجول في المناظر الطبيعية المختلفة. حيث ستتوفر بطاقات Apple Vision Pro في 30 مايو.