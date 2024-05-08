إستقبال 163 طلب شهادة بيانات للتصالح في مخالفات البناء بالشرقية

استقبلت المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن وأحياء بمحافظة الشرقية، 163 طلب من المواطنين للحصول على شهادة بيانات لإستيفاء إجراءات التقديم للتصالح علي مخالفات البناء وفقاً للقانون، حيث تم إستقبال 154 طلب من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية، و5 طلبات من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات، و4 طلبات من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

وفتحت المراكز التكنولوجية بمحافظة الشرقية منذ الصباح الباكر أبوابها أمام المواطنين الوافدين من مختلف مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، لتلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024م.

ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء تقديم كافة التيسيرات للمواطنين لتقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء بسهولة ويسر، للإستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.

وأوضح محافظ الشرقية أنه لم يتم رصد أى مشكلات تعيق إنتظام سير العمل داخل المراكز التكنولوجية أثناء تقديم المواطنين طلبات التصالح علي مخالفات البناء، لافتاً أن جميع العاملين داخل المراكز التكنولوجية يقدمون كافة أوجه الدعم لخدمة المواطنين وتسلم الطلبات دون مشقة أو تعنت لإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تفعيل المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح على مخالفات البناء لتقديم كل الخدمات بشكل رقمى، موضحاً أن المنظومة تسمح للمواطن بالحصول على الخدمة من خلال المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات « http://Lgs.gov.eg »، أو عن طريق التطبيق على الهاتف المحمول.

وفي سياق متصل، وأشار المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، أنه تيسيراً على المواطنين؛ وفي إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي لتقديم خدمات افضل، فقد أطلقت وزارتي التخطيط والتنمية الإقتصادية والتنمية المحلية «دليل المواطن» لإستخدام تطبيق «تصالح»، ودليل المواطن لإستخدام بوابة خدمات المواطنين بالمحليات لتسجيل الطلبات والحصول على شهادة بيانات من خلال مجموعة من الخطوات الإلكترونية، وهي: الدخول على متصفح الانترنت والبحث علي بوابة خدمات المحليات، إنشاء مستخدم واتباع الخطوات، تفعيل الحساب، تسجيل الدخول، التقديم علي خدمة «طلب شهادة بيانات»، تسجيل المعاملة واتباع الخطوات.

وأضاف السكرتير العام أنه يحق للمواطن الإستعلام عن حالة الطلب بــ «رقم الطلب، الرقم القومي»، تظهر للمواطن الإجراءات المنتهية والأخرى المتوقف عليها الطلب داخل الجهة الإدارية.

وفيما يخص تطبيق «تصالح» لتسجيل طلب التصالح يستطيع المواطن تفعيل، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات: تحميل التطبيق عبر متجر التطبيقات والبحت عن «تصالح» إنشاء حساب وعلى البيانات المطلوبة والضغط علي تسجيل، تسجيل الدخول بالرقم القومي وكلمة المرور، تسجيل طلب شهادة بيانات.

وأوضح السكرتير العام أنه بعد ملئ البيانات ورفع المستندات المطلوبة، يتم توجيه الطلب اليكترونياً للجهة الادارية المختصة «حي، مدينة» لإتخاذ الإجراءات اللازمة ليتم فحص طلب التصالح بمعلومية رقم شهادة البيانات التي تم إستخراجها، ويشترط في ذلك مطابقة الرقم القومي لصاحب الشأن في شهادة البيانات للرقم القومي لصاحب الشأن في طلب التصالح .

ولمزيد من المعلومات يرجي الاطلاع على: دليل المواطن للدخول على بوابة خدمات المواطنين بالمحليات لتسجيل الطلبات، دليل المواطن للدخول على تطبيق تصالح لتسجيل طلب التصالح.