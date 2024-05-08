إستمرار المحاضرات المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بإدارة شرق الفيوم

نظمت إدارة شرق الفيوم التعليمية، محاضرات مجانية لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، فى جميع المواد الدراسية،و تشمل المحاضرات المجانية، مراجعات عامة على المنهج وبنك الأسئلة، بمشاركة كوكبة من المعلمين والمعلماتالمتميزين .

تم تنظيم المحاضرات تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ومصطفي مبارك مدير إدارة شرق الفيوم التعليمية، وفريق العمل المشرف على المحاضرات المجانية بإدارة شرق الفيوم التعليمية.

يتم تقديم المراجعات والمحاضرات والمذكرات بالمجان لجميع الطلاب والطالبات الحاضرين بقاعة المحاضرات المجانية فى جمعية أبى بكر الصديق للتنمية والخدمات.

مراجعات لطلاب الاعدادية فى ابشواى

وكانت إدارة أبشواي التعليمية بالفيوم، قد نظمت محاضرات مجانية لطلاب الصف الثالث الإعدادي على مستوى إدارة أبشواي التعليمية، فى جميع المواد الدراسية، تشمل المحاضرات المجانية، مراجعات عامة على المنهج وبنك الأسئلة، بمشاركة نخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين بإدارة أبشواي التعليمية.

تاتى هذه المحاضرات تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور الوزير أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وحضور الدكتور حسين العشيري مدير عام إدارة أبشواي التعليمية، والدكتور احمد رياض سيف النصر وكيل الإدارة.

يتم تقديم المراجعات والمحاضرات والمذكرات بالمجان لجميع الطلاب والطالبات الحاضرين بقاعة المحاضرات المجانية. و تقديم المحاضرات بقاعة نقابة المعلمين بأبشواي

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم برسالة شكر وتقدير للمعلمين المشاركين في تقديم المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية بالمجان ، وفريق العمل المشرف على المحاضرات ونقابة معلمى أبشواي ومديري المراحل وموجهي المواد الأساسية ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، والمشاركة الإيجابية الفعالة والمتميزة فى تقديم خدمة تعليمية لأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية على مستوى إدارة أبشواي التعليمية وادارة شرق الفيوم .

قام بتقديم محاضرات اليوم ، معلمى اللغة الإنجليزية بإدارة أبشواي التعليمية اسماء مرسي ، و احمد عبد المنعم.

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