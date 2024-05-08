الرقابة المالية تقر إجراءات زيادة رأسمال "الإسكندرية للحاويات"

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المرخص به والمصدر لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وفقًا لاحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية.

وقالت الهيئة في بيان للبورصة إن ذلك بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 1 مايو 2024، بالموافقة على مقترح زيادة رأس المال المرخص به من مليار جنيه إلى ملياري جنيه، ومقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 744.87 مليون جنيه إلى 1.49 مليار جنيه، بزيادة قدرها 744.87 مليون جنيه، موزعة على 1.49 مليار سهم بقيمة اسمية 50 قرشًا.

وذكرت الهيئة أن الزيادة تمول من الاحتياطي النظامي الظاهر بالقوائم المالية للشركة في 30 يونيو 2022.