اختيار ميشيل يوه لقيادة عرض Blade Runner على أمازون

لقد مر وقت طويل منذ أن حصلنا على تحديث لـBlade Runner 2099، السلسلة التكميلية المتوجهة إلى Amazon Prime Video. بدأت قائمة الممثلين في التبلور، حيث من المقرر أن تلعب ميشيل يوه الحائزة على جائزة الأوسكار والأيقونة الشاملة دورًا رئيسيًا، وفقًا لما أوردته مجلة Variety.

يتم الاحتفاظ بتفاصيل الحبكة طي الكتمان، لكن لدى Variety مصدر يقول إن يوه ستلعب شخصية تدعى Olwen، والتي تم وصفها بأنها نسخة طبق الأصل قرب نهاية حياتها. هذا إلى حد كبير كل ما نعرفه عن القصة، بصرف النظر عن حقيقة أنها تدور أحداثها بعد 50 عامًا من فيلم Blade Runner 2049 للمخرج دينيس فيلنوف الذي نال استحسان النقاد. ومن المحتمل أن يرجع هذا إلى حقيقة أننا لن نكون قريبًا من مستوى التكنولوجيا الموضح في هذا الفيلم. عندما وصلنا بالفعل إلى عام 2049. فقد تم تعيين Blade Runner الأصلي في عام 2019.

يشارك منشئ الامتياز ريدلي سكوت في بعض القدرات، ولكن ليس كمدير عرض. يقع هذا الواجب على عاتق الكاتبة التلفزيونية سيلكا لويزا، التي قامت مؤخرًا بإدارة النسخة المقتبسة من كتاب Shining Girls على Apple TV+. كان العرض رائعًا، لذا لونني بالتفاؤل.

أما بالنسبة ليو، ماذا يمكن أن يقال أكثر من ذلك؟ فازت بجائزة الأوسكار التي تستحقها منذ فترة طويلة عن عملها في فيلم Everything, Everywhere, All at One وشاركت في أفلام كلاسيكية مثل Crouching Tiger وHidden Dragon وSunshine وTomorrow Never Dies، من بين العديد من الأفلام الأخرى. لقد أمضت بضعة مواسم في العمل على Star Trek: Discovery، وتحصل شخصيتها على فيلم فرعي من المرجح أن يصدر في وقت لاحق من هذا العام. كما حصلت الممثلة للتو على وسام الحرية الرئاسي، وهو أعلى وسام مدني في البلاد، لذلك كان هذا شهرًا كبيرًا.