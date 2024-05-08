أبرزها هلال ذي القعدة.. الظواهر الفلكية في مايو 2024

يشهد شهر مايو الجاري، عدد من الظواهر الفلكية التي تحدث في سماء العالم، أبرزها ميلاد هلال ذي القعدة الليلة، لذا تنشر "الوفد" الظواهر الفلكية المنتظرة في مايو الجاري، حسبما أعلنها الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

الظواهر الفلكية في مايو 2024

8 مايو 2024:- ميلاد القمر الجديد، الذي لن يكون مرئيًا في السماء طوال الليل إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد، حيث يقترن القمر مع الشمس في ذلك اليوم فيشرق معها ويغرب معها فلا يترائى أبدا إذ يكون وجهه المضيئ مواجها للشمس ووجهه المظلم مواجها للأرض .

وحتى يخرج القمر من حالة الاقتران مع الشمس يولد القمر الجديد، علما بأن رؤية الهلال الجديد بالعين المجردة تعتمد أساسا على فترة بقاء القمر الوليد في السماء أثناء الشفق المسائي بعد غروب الشمس مباشرة.

9 مايو 2024:- يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة غربية له من الشمس تبلغ 26.4 درجة تقريبا، وهذا الوقت هو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له في السماء فوق الأفق الشرقي قبل شروق الشمس مباشرة.

12 مايو 2024:- يترائى القمر مقترنا مع النجم بولوكس Pollux ، ألمع نجم في برج التوأم الجوزاء، حيث نراهما بالعين المجردة السليمة متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل.

14- 13 مايو 2024:- يترائى القمر في هذا اليوم مقترنا مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان في هذه الفترة، ولصعوبة رؤية هذا الحشد بالعين المجردة يستخدم تلسكوب صغير.

21- 20 مايو 2024:- يترائى القمر مقترنا مع النجم سبيكا Spica وهو ألمع نجم في برج العذراء.

ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة فنراهما متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، ويظلا بالسماء طوال الليل إلى أن يبدأ المشهد بالغروب بحلول الـ 3:45 صباحا.

23 مايو 2024:- يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة في ذلك اليوم حيث تبلغ نسبة لمعانه 100%.

يشرق القمر في ذلك اليوم بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

23 مايو 2024:- يشرق القمر في ذلك اليوم مقترنا مع النجم العملاق Antares، ألمع نجم في برج العقرب.

31 مايو 2024:- يشرق القمر مقترنا مع كوكب زحل لؤلؤة المجموعة الشمسية للمرة الثانية خلال هذا الشهر بغضون الـ 2:00 صباحا في ذلك اليوم.