انخفاض سعر iMac 2023 من آبل إلى سعر قياسي

لقد كان يومًا حافلًا بأخبار آبل Apple بفضل بعض أجهزة iPad الجديدة، لكن الشركة لديها الكثير من أجهزة السلسلة M الأخرى، بما في ذلك iMac.

قامت آبل Apple بإدخال شرائح M3 في أجهزة الكمبيوتر المكتبية الخاصة بها في أواخر العام الماضي، والآن أصبح الإصدار الأساسي من iMac 2023 أرخص من أي وقت مضى.

بفضل قسيمة في Amazon يمكنك شراء جهاز iMac مزود بشريحة M3 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت وسعة تخزين SSD تبلغ 256 جيجابايت مقابل 1149 دولارًا. العرض متاح للإصدارات الفضية والوردية والأخضر والأزرق من النظام.

على الرغم من أن هذه صفقة جيدة ظاهريًامن آبل، إلا أننا نشعر أن مواصفات جهاز iMac 2023 الأساسي ليست على مستوى الصفر تمامًا. من الصعب في هذا اليوم وهذا العصر أن نوصي بجدية بجهاز كمبيوتر مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تبلغ سعتها 8 جيجابايت فقط نظرًا لأن التطبيقات أصبحت أكثر تطلبًا. لهذا السبب لم يسجل جهاز iMac أعلى من 86 في مراجعتنا.

على الجانب الإيجابي، فإن شريحة M3 سريعة جدًا وتظل شاشة iMac رائعة. على الرغم من أن هذا نظام سطح مكتب، إلا أنه خفيف الوزن، لذا ليس من الصعب جدًا الانتقال من غرفة إلى أخرى أو دعمه على شيء ما - فإن عدم القدرة على ضبط الشاشة عموديًا أمر مخيب للآمال بعض الشيء.

هناك بعض التحذيرات التي يجب وضعها في الاعتبار هنا، ولكن إذا كنت تبحث عن جهاز كمبيوتر جميل وجديد جدًا للقيام بالمهام الأساسية نسبيًا (لن تقوم بالكثير من الألعاب أو تحرير الفيديو على نظام بهذه المواصفات) فلا تفعل ذلك لا تمانع في إنفاق بعض النقود، فقد يقوم جهاز iMac هذا بالمهمة نيابةً عنك.