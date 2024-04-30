آبل تطلق أجهزة iPad الجديدة 7 مايو.. ما يمكن توقعه من حدث Let Loose

حددت شركة Apple عرض منتجاتها التالي في 7 مايو الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي، أي قبل أسابيع قليلة من انعقاد مؤتمر المطورين العالمي. في حين أن الشركة، كالعادة، تكون خجولة بعض الشيء بشأن ما هو موجود على سطح السفينة، فإن العلامات كلها موجودة. سرت شائعات منذ أشهر بأن شركة Apple ستقوم بتحديث تشكيلة iPad الخاصة بها في شهر مايو. من المؤكد أن الصورة الموجودة في الإعلان الخاص بحدث "Let Loose" تتضمن رسمًا توضيحيًا ليد تحمل قلم Apple Pencil، والذي يشير إلى إطلاق iPad Pro.

قدمت تقارير مختلفة خلال الأشهر الأخيرة بعض الأفكار حول ما تخبئه شركة Apple في سواعدها. لذا، مع أخذ ذلك في الاعتبار، إليك ما يمكن توقعه من حدث iPad القادم:

لقد مر حوالي 18 شهرًا منذ أن قامت شركة Apple بتحديث أي من أجهزة iPad الخاصة بها، لذا من المقرر تحديث تشكيلة الأجهزة اللوحية الخاصة بها. حتى وقت قريب، كان الجميع يتوقع أن تقوم شركة Apple بإدخال شرائح M3 في أحدث موديلات iPad Pro، حيث أن الإصدارات الأحدث تعمل على شرائح M2. ومع ذلك، أشار مارك جورمان من بلومبرج في 28 أبريل إلى أن هناك "احتمالًا قويًا" بأن يصل iPad Pro مع الجيل التالي من M4 بدلاً من ذلك. وكتب جورمان: "أعتقد أن شركة آبل ستضع الجهاز اللوحي كأول جهاز يعمل بالذكاء الاصطناعي حقًا، وأنها ستروج لكل منتج جديد منذ ذلك الحين كجهاز يعمل بالذكاء الاصطناعي".

وبخلاف ذلك، من المتوقع أن يأتي التحديث الأكبر على شكل شاشات OLED، وفقًا لجورمان. من المفترض أن يجلب ذلك ألوانًا أكثر ثراءً وألوانًا سوداء أعمق إلى iPad Pro.

نظرًا لأن شاشات OLED أرق من شاشات LCD، فهذا من شأنه أن يسمح لشركة Apple بتقليل سمك جهاز iPad Pro. وفقًا لموقع 9to5 Mac، سيكون جهاز iPad Pro مقاس 11 بوصة أنحف بمقدار 0.8 مم عند 5.1 مم، في حين أن الطراز مقاس 12.9 بوصة سيكون أكثر نحافة بشكل ملحوظ، حيث من المتوقع أن ينخفض السُمك بمقدار 1.5 مم إلى 5 مم. اقترح أحد المتسربين أن الحواف يمكن أن تكون أرق بنسبة تصل إلى 15 بالمائة من الموديلات السابقة أيضًا.

انتشرت شائعات منذ فترة مفادها أن شركة Apple قد تقدم جهاز iPad Pro مدعومًا بالزجاج هذا العام لتمكين شحن MagSafe. وفي الوقت نفسه، كانت هناك تلميحات إلى أن شركة Apple ستحل واحدة من أكبر مشكلات iPad لدينا وتنقل الكاميرا الأمامية إلى الحافة الأفقية لجهاز Pro، كما فعلت مع جهاز iPad المبتدئ في أواخر عام 2022. وهذا يعني أن الكاميرا ستكون أكثر ملاءمة لأولئك الذين يستخدمون Magic Keyboard أو الأشخاص الذين يفضلون الاتجاه الأفقي ببساطة.

أما بالنسبة لجهاز iPad Air، الذي تركته شركة Apple في حالة ركود لأكثر من عامين، فمن المتوقع أن يحصل على ترقية إلى شرائح M2 من M1 التي تستخدمها الأجهزة اللوحية حاليًا. هناك شائعات مفادها أن شركة Apple ستستخدم الشريحة الأقدم في جهاز iPad Air لتمييزها عن طرازات Pro والتأكد من أن الأجهزة الأخيرة تظل بوضوح أفضل الأجهزة اللوحية. تشير التقارير إلى أن الكاميرا الأمامية لجهاز iPad Air تنتقل أيضًا إلى الحافة الطبيعية.

هناك تغيير كبير آخر نتوقعه لجهاز iPad Air، وأعني ذلك بالمعنى الحرفي للكلمة. يشاع أن شركة Apple تقوم بإعداد أول جهاز iPad Air مقاس 12.9 بوصة. من المحتمل أن يكون الخيار الأقل تكلفة لجهاز iPad ذو الشاشة الكبيرة، على الرغم من أن ذلك قد يتعارض إلى حد ما مع الجزء "Air" من الاسم.

اقترح محلل العرض روس يونغ سابقًا أن شاشة iPad Air مقاس 12.9 بوصة ستحتوي على شاشة LED صغيرة، ولكن يبدو أن هذا لم يعد يحدث - على الأقل في الوقت الحالي. ومع ذلك، يقول يونج إن شركة Apple قد تطلق جهاز iPad Air مزودًا بمثل هذه الشاشة في وقت لاحق من هذا العام. وفي الوقت نفسه، قد تحتوي نماذج iPad Air الجديدة على نتوء أكبر للكاميرا، ربما حتى تتمكن Apple من إضافة فلاش.



أفاد جورمان العام الماضي أن شركة آبل كانت تعمل على لوحة مفاتيح Magic Keyboard مُجددة، ولكن فقط لجهاز iPad Pro، وليس لمجموعة Air. يقال إن لوحة المفاتيح المحدثة تجعل جهاز iPad Pro يبدو أشبه بجهاز كمبيوتر محمول، مع لوحة تتبع أكبر. ويقال إنه مصنوع من الألومنيوم لجعله أكثر ثباتًا من الموديلات السابقة، على الرغم من أن "الغلاف الخارجي للوحة المفاتيح السحرية سيحتفظ بمواد الغلاف الخاصة بالنموذج الحالي"، كما يقول جورمان.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تكشف شركة Apple عن قلم Apple Pencil الجديد ليحل محل طراز الجيل الثاني. اقترح عمال التنقيب عن البيانات أن الجهاز الطرفي المحدث يمكن أن يتضمن إيماءة ضغط لتنفيذ إجراءات معينة والحصول على دعم Find My. أشارت بعض التقارير إلى أن Apple Pencil التالي يمكن أن يعمل مع Vision Pro d تطبيقات الخام أيضا.

ما لا تتوقعه: جهاز iPad أو iPad mini جديد

على الرغم من أن جهاز iPad mini على وجه الخصوص أصبح طويلاً جدًا – وصل أحدث طراز في سبتمبر 2021 – ربما لا ينبغي عليك أن تتوقع ظهور نموذج جديد في حدث Let Loose. لا نتوقع أن نرى جهاز iPad أساسيًا جديدًا. تشير التقارير إلى أن جهاز iPad من الجيل الحادي عشر وجهاز iPad mini محدث قد يصلان في وقت لاحق من هذا العام، ولكن ربما لا تحبس أنفاسك من أجلهما.