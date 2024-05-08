ختام الموسم الرابع من مهرجان إبداع مراكز الشباب

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس حفل ختام "مهرجان إبداع مراكز الشباب " فى موسمه الرابع والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة على مسرح الجلاء للقوات المسلحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور لفيف من القيادات وكبار الشخصيات العامة والفنانين.

وتضمن الحفل فقرات موسيقية وغنائية من شباب مراكز الشباب الفائزين في المهرجان ، وكرم الحضور الفائزين فى مختلف مجالات المهرجان ، والتي شهدت مسابقات عدة لإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالات عديدة ( الشعر - الفنون التشكيلية - العروض المسرحية –الفنون الشعبية- الأفلام القصيرة – الإنشاد الديني والترانيم – الموسيقي والغناء- الموال الشعبي –الفرقة الموسيقية (الباند)- أشغال يدوية وحرف تراثية -التعليق الرياضي –الألعاب الالكترونية - الدوري الثقافي المعلوماتي).