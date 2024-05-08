احذر.. نقص فيتامين شهير في الجسم يسبب ارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام

يحذر الأطباء من أن نقص أي فيتامين أو عنصر غذائي في الجسم يمكن أن يؤثر سلبًا على وظائفه، حيث أن الفيتامينات والمعادن لها دور أساسي في الصحة العامة، فعلى سبيل المثال، قلة فيتامين د يمكن أن تؤدي إلى فقدان كثافة العظام وزيادة خطر الكسور وارتفاع ضغط الدم.

أضرار نقص فيتامين د في الجسم

ووفقًا لما نشره موقع OnlyMyHealth، يمكن تشخيص نقص فيتامين د من خلال الأعراض مثل التعب وضعف العضلات وآلام الجسم، وقد تظهر بعض الحالات بدون أعراض واضحة، لذا يوصى بإجراء فحص دم.

يُنصح بذلك إذا كنت تعاني من عوامل خطر مثل البشرة الداكنة أو التعرض المحدود لأشعة الشمس.

وبحسب نصائح الأطباء، يمكن زيادة مستويات فيتامين د من خلال تناول الأطعمة الغنية به مثل البيض ومنتجات الألبان والفطر، بالإضافة إلى التعرض لأشعة الشمس.

على صعيد آخر، تشير دراسة حديثة إلى ارتباط بين آلاف حالات الربو لدى الأطفال وتعرضهم لغاز المواقد والبروبان، وفقًا للأبحاث التي أجريت في كاليفورنيا وبوسطن. قام الفريق بقياس مستويات ثاني أكسيد النيتروجين في المطابخ الأمريكية وتحليل انتشاره بعد إطفاء المواقد، ووجدوا أن استخدام مواقد الغاز يرتبط بزيادة تعرض الأطفال للملوثات بنسبة تصل إلى 4 أجزاء في المليار، مما يتسبب في نحو 50 ألف حالة ربو سنويًا.

الدراسة أشارت إلى أن الفقراء والمجتمعات ذات الدخل المنخفض هم الأكثر تضررًا، حيث لا يمكنهم تحمل تبديل مواقد الغاز بسبب القيود المالية، مما يزيد من تعرضهم لخطر الإصابة بالأمراض التنفسية. ورغم أن دراسات سابقة أكدت زيادة خطر الإصابة بالربو جراء استخدام مواقد الغاز، إلا أنها واجهت انتقادات بسبب النقص في المنهجية وعدم وجود دليل قاطع.

وتشير البيانات إلى أن ثاني أكسيد النيتروجين، الناتج عن احتراق الوقود الأحفوري، يؤدي إلى زيادة التهاب الشعب الهوائية وتفاقم أعراض الربو وانخفاض وظائف الرئة. وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة بضرورة اتخاذ إجراءات لتقليل تعرض الأطفال للمواد الضارة في المنازل، إلا أنه لا يزال هناك حاجة إلى المزيد من الأبحاث لفهم الآثار الصحية لمواقد الغاز واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منها.