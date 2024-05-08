موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهرمايو.. يرغب الكثير من أصحاب المعاشات معرفة الموعد المحدد لصرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو الجاري، وفي السياق يتم صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادات الجديدة منتصف الشهر 15 مايو2024.

زيادة المعاشات

وكان الرئيس السيسي في وقت سابق قرر صرف 15% زيادة المعاشات بتكلفة إجمالية، بلغت 74 مليار جنيه، فضلاً عن زيادة 15% على معاشات تكافل وكرامة بتكلفة بلغت 5.5 مليار جنيه.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2024

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـوزارة التضامن الاجتماعي

يجب اختيار برنامج تكافل وكرامة.

إدخال الاسم رباعي للمستحق.

تحديد الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق

النقر على استعلام، لتظهر جميع البيانات.

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة

من يحصل على معاش 450 جنيهًا يصبح 517.5 جنيه.

من يحصل على معاش 480 جنيهًا يصبح 552 جنيهًا.

من يحصل على معاش 500 جنيه يصبح 575 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 550 جنيهًا يصبح 632.5 جنيه.

من يتقاضى معاش 580 جنيهًا يصبح 667 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 620 جنيهًا يصبح 713 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 650 جنيهًا يصبح 747.5 جنيه.

من يحصل على معاش 680 جنيهًا يصبح 782 جنيهًا.

من يحصل على معاش 700 جنيه يصبح 805 جنيهات.

من يتقاضى معاش 740 جنيهًا يصبح 851 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 770 جنيهًا يصبح 885.5 جنيه.

من يتقاضى معاش 800 جنيه يصبح 920 جنيهًا.