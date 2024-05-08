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مسيرات في عدة مدن أمريكية تنديداً باجتياح رفح سنتاكوم: الحوثيون يطلقون صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن فوق خليج عدن
الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مسيرات في عدة مدن أمريكية تنديداً باجتياح رفح

مسيرات امريكية
مسيرات امريكية

شارك الآلاف من النشطاء في مسيرات، في شوارع حي مانهاتن بولاية نيويورك، وبمدينة دالاس بولاية تكساس، للتنديد بالاجتياح الاسرائيلي لمدينة رفح واستمرار الابادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وللمطالبة بإنهاء الجرائم الإسرائيلية.

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كما نظم نشطاء اعتصاما آخر في مدينة سياتل بولاية واشنطن تنديداً بالحرب، رفعوا خلاله لافتة طويلة تحمل اسماء الاطفال الشهداء في قطاع غزة ممن هم دون سن السادسة.

وتستمر المظاهرات الطلابية في أكثر من 120 معهداً وجامعة اميركية رغم التضييقات الأمنية والاعتقالات التي تجاوزت الـ 2500 ناشطاً للمطالبة بوقف التعاون الاكاديمي والابحاث مع المؤسسات الاسرائيلية وسحب "المال الوقفي الجامعي" من دولة الاحتلال، حيث نظمت مسيرة ضخمة باتجاه معهد الأزياء للتكنولوجيا في مدينة نيويورك لحماية "مخيم التضامن مع غزة" من شرطة المدينة، ومسيرة أخرى لحماية الخيم في جامعة شيكاغو بولاية الينوي، وتظاهر طلاب ونشطاء أمام منزل رئيسة جامعة جورج واشنطن إلين جرينبرج التي رفضت لقاء الطلبة لمناقشة مطالبهم بوقف الاستثمارات في إسرائيل .

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