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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رقم إيجابي يمنح ريال مدريد الأفضلية أمام بايرن ميونخ قبل مباراة اليوم

ريال مدريد وبايرن
ريال مدريد وبايرن ميونخ

يتأهب ريال مدريد الإسباني لاستقبال ضيفه بايرن ميونخ الألماني في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب سانتياجو بيرنابيو في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسم التعادل نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب البايرن في ألمانيا، ويحتاج الريال للفوز بأي نتيجة لحسم التأهل اليوم للنهائي.

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تاريخ مواجهات ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

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تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام ريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن يلتقي الفريق المتأهل اليوم إلى المباراة النهائية لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني والذي تأهل على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.

أنشيلوتي لم يخسر أمام بايرن ميونخ في تاريخه :

ويمتلك المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي رقمًا إيجابيًا في تاريخ مواجهاته ضد بايرن ميونخ الألماني، حيث لم يسبق أن خسر أمامه.

وسبق أن واجه أنشيلوتي فريق بايرن ميونخ 9 مرات في بطولات مختلفة، حيث فاز المدرب الإيطالي في 6 مباريات، وحضر التعادل في 3 لقاءات ولم يتعرض لأي هزيمة.

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ والقناة الناقلة والمعلق:

ستنطلق مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11:00 بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع مباراة الريال ضد البايرن عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي، وقناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق حسن العيدروس.

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