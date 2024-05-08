طرق فعالة للحفاظ على بشرة صحية خلال فصل الصيف

مع دخول فصل الصيف تتعرض البشرة إلى عوامل خارجية نتيجة التعرض المباشر لاشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة والتي تؤثر سلبيًا على البشرة وتعمل على إجهادها، وبالتالي تبحث العديد من الفتيات عن الطرق الفعالة لضمان بشرة صحية خلال فصل الصيف.



ولضمان بشرة صحية خلال فصل الصيف، يجب اتباع العديد من الطرق الفعالة كالاتي:

استخدمي عامل حماية من الشمس مناسب لنوع بشرتك.

يجب استخدام واقي الشمس الملون واسع الطيف والمقاوم للماء فهو الأمثل أثناء الجلوس على الشاطيء.

استخدمي كريم أساس خاليا من حمض الساليسيليك للمساعدة في التخلص من الزيوت أو حب الشباب.

اعتمدّي على منتجات بتركيبات خفيفة الوزن ولا تسبب انسدادا للمسام.

تأكدي من أن مكياجك خفيف وقابل للتنفس وذو عامل حماية من الشمس عالٍ لتجنب الإضرار ببشرتك.

تأكدي من التنظيف المزدوج في الليل والمتابعة باستخدام منتج مرطب قبل النوم مباشرة.

استخدمي بودرة ذات عامل حماية من الشمس لثبات لوضع مكياج بطريقة سهلة وثابتة.