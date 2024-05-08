عاجل
ارتفاع درجات الحرارة اليوم والقاهرة تسجل 31 استشهاد مواطنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال جنوب رفح فجر اليوم استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي بحي الزيتون
الأربعاء 08 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تعرف على سعر الذهب بمحلات الصاغة صباح اليوم

الذهب
الذهب

أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء وذلك في ضوء الاحداث الدولية الراهنة التي يشهدها العالم وتؤثر على سعر المعدن الأصفر.

txt

بنك الشعب الصيني يزيد احتياطياته من الذهب للشهر الثامن عشر على التوالي

txt

تراجع اسعار الذهب وعيار 21 يسجل 3090


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي سعر الذهب اليوم :
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3531 جنيهًا.
وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3090 جنيهًا.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2648 جنيهًا.
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 24720 جنيهًا.
وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2302 دولارًا.
قرارات البنك المركزي 
وفي 6 مارس الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي  رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% ، فضًلا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
الاقتصاد المحلي
ذكر البنك المركزي، أنه نظرًا لتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.

مواد متعلقة

بنك الشعب الصيني يزيد احتياطياته من الذهب للشهر الثامن عشر على التوالي

تراجع اسعار الذهب وعيار 21 يسجل 3090

الذهب يرتفع وسط رهانات خفض الفائدة الأمريكية

خبير: سعر الذهب الحالي عادل والوقت مناسب للشراء (فيديو)

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين.. وعيار 24 بـ3508

ارتفاع جديد بأسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الإثنين 6-5-2024
الجريدة الورقية