توخيل يتلقي نبأ سار قبل مواجهة ريال مدريد بدوري الأبطال

كشفت تقارير صحفية أن نادي بايرن ميونخ تلقى بشرى سارة، قبل مواجهة نظيره ريال مدريد، مساء الأربعاء، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لـ صحيفة “آس” الإسبانية، فإن فريق بايرن ميونخ قد استعاد خدمات مدافعه إريك داير والذي كان قد تعرض لضربة في رأسه هذا الأسبوع، عاد من الإصابة وأصبح جاهزًا للمباراة.

وواصلت، أن أيضًا اللاعب جمال موسيالا ودي ليخت قد خاضا التدريبات بشكل جيد، بعد غيابهم عن مباراة شتوتجارت الماضية.

وتابع التقرير أن دي ليخت سيشارك أساسيًا رفقة داير في خط دفاع بايرن ميونخ أمام ريال مدريد، وذلك بعد أداء مين جاي الكارثي الذي تسبب في ركلة جزاء للملكي في مباراة الذهاب.

وتنطلق مباراة الإياب بين ريال مدريد ضد بايرن ميونخ، غدًا الأربعاء، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب أليانز آرينا انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.