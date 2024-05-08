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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية الأردني: ضرورة منع أي هجوم عسكري على رفح الفلسطينية

ايمن الصفدي- وزير
ايمن الصفدي- وزير الخارجية الاردني

 

أكد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، ضرورة منع أي هجوم عسكري على مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، التي تؤوي نحو مليون ونصف مليون شخص نزحوا إليها هربًا من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، بحسب القاهرة الإخبارية.

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استشهاد مواطنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال جنوب رفح فجر اليوم

وبحث الصفدي وبلينكن، في اتصال هاتفي، جهود وقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة والهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، واعتداء متطرفين إسرائيليين على قافلة المساعدات الأردنية التي كانت متجهة إلى غزة عبر معبر بيت حانون/إيريز، إذ أكد الصفدي ضرورة إدانة المجتمع الدولي هذه الجريمة النكراء، وحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنها، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.
وأدان بلينكن بشدة الهجوم العنيف الذي قام به متطرفون إسرائيليون على القافلة، بهدف منع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وشدد على أن الولايات المتحدة تتوقع من الحكومة الإسرائيلية اتخاذ إجراءات كاملة ومناسبة لمنع هذه الهجمات على قوافل المساعدات ومحاسبة مرتكبيها.

وثمّن بلينكن الدور القيادي للمملكة في إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى غزة.
كما بحث الوزيران الجهود المبذولة للتوصل لصفقة لوقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، ومنع توسع الحرب إقليميًا.
وأكدا ضرورة تكاتف كل الجهود لإنجاح جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة لإتمام صفقة التبادل والتوصل لوقف لإطلاق النار.
كما حذر الصفدي من التبعات الكارثية لهجوم إسرائيل على رفح الفلسطينية، ومنع إدخال المساعدات من معبري رفح وكرم أبو سالم.
وأكد الوزيران استمرار البلدين في العمل معًا على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

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