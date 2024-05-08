جهاد جريشة: حكام نهائي إفريقيا والكونفدرالية اختيارات منطقية

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي، أن اختيار حكام نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، يأتي بعد تفوقهم في مباريات دور الثمانية ونصف النهائي بطريقة المقص.

وتابع جريشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تعيينات الاتحاد الإفريقي لحكام نهائيات إفريقيا، منطقية وأتمنى لهم التوفيق".

وأضاف جهاد جريشة: "حكام النهائي من الحكام الجيدة مع حكام تقنية الفيديو، ومصطفى غربال اختياره منطقي أيضًا والكاف اعتاد وجود حكام من شمال إفريقيا في إحدى مباريات النهائي".

في سياق متصل أكد جهاد جريشة، أن محمد معروف حكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، كان فائق وقدم مباراة مميزة للغاية.

وتابع جريشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "معروف كان على مستوى عالٍ خلال المباراة، وركلة الجزاء الأولى للأهلي صحيحة وكان في وضع زاوية جيد للرؤية".

وأضاف جهاد جريشة: "ركلة جزاء الأهلي الثانية صحيحة ولا يوجد فيها جدال رغم أنها أصعب من اللعبة الأولى، ولقطة كريستوفر مابولولو مهاجم الاتحاد أثبتت تركيز الحكم".

واستطرد الخبير التحكيمي: "طرد مابولولو صحيح خاصةً أن اللعب كان تدخل عنيف واستوجب الكارت الأحمر، ومحمد معروف أجاد بامتياز في المباراة".

وقال: "محمود البنا في مباراة الزمالك وسموحة كان غير موفق ولكنه من الحكام الأفضل بجانب محمد عادل ومحمد معروف وأمين عمر، وهم مرشحين لنهائيات كأس العالم".