ضبط تاجر مخدرات ونجله بحوزتهما 2000 جرام حشيش في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط تاجر مخدرات ونجله، وبحوزتهما 2000 جرام من الحشيش المخدر قبل ترويجها على عملاؤهما بقرية الشيخ علي، التابعة لمركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، بضبط شخصين وبحوزتهما كمية من المخدرات بقرية الشيخ علي بدشنا .

كشفت تحريات اللواء أحمد البديوى مدير المباحث الجنائية، قيام قوة أمنية بضبط المدعو « إبراهيم ، أ» ونجله احمد وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 2 كيلو من مادة الحشيش المخدر وبندقية آلية وذخيرة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابساتها .

وفى سياق اخر أصدر المحامي العام لنيابة حلون الكلية، قرار بإحالة ياسمين صاحبة أشهر صفحة فيس بوك فى حلوان وذلك لاتهامها بانتحال صفة رجل وتسجيل فيديوهات لسيدات من كل أنحاء القاهرة وتهديدهم وابتزازهم بصور وفيديوهات جنسية وانتحال صفة ضابط شرطة لتهديد الضحايا واستغلالهم.

إحالة ياسمين صاحبة أشهر صفحة فيس بوك للجنايات

جاء بأمر الإحالة أن المتهمة هددت المجني عليها كتابةً بإفشاء أمور مخدشه لشرفها مهدداً إياها بنشر أمور شخصية لها تحصلت عليها منها، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب دفع مبالغ مالية وبتكليف بأمر إرسالها لصور ومقاطع مصورًا لها.

كما انتهكت حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليهم ملتقطة لهم صورا بمكان خاص بأحد مواقع وقامت بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي التيك توك - والتي تنتهك خصوصيتهم وأرسلت إليهم بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية على تطبيقي - الفيس بوك والواتس أب دون رضائها.



كما تعمدت إزعاج المجني عليهم بإساءة إستعمال أجهزة الإتصالات وتداخلت في إحدى الوظائف العمومية - ضابط الشرطة دون أن يكون لها صفة رسمية من الحكومة أو أذن منها بذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.



