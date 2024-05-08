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الأربعاء 08 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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النائب أيمن محسب يكشف عن خطوات إزالة المعوقات أمام المستثمرين وقرارت لتحفيزهم (فيديو)

النائب أيمن محسب،
النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب

قال النائب  الوفدي أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إنه كان هناك أزمات عدة تواجه المستثمرين قبل عام 2023، مشيرا إلى أن الحوار الوطني وضع خريطة استثمارية في مصر سواء للحكومة أو للمستثمر المحلي أو الأجنبي لأول مرة بعد 2023.

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عدم تعديل الضرائب لمدة 3 سنوات

وأضاف أيمن محسب، خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة “دي إم سي”، أن هناك حوافز كبيرة للمستثمرين تم طرحها خلال الأِشهر الماضية بقرار من رئاسة الوزراء منها إعفاء المستثمر الجديد من سعر الأرض ويمنح حق انتفاع لمدة 10 سنوات وكذلك قرار إعفاء المستثمر من الضرائب 5 سنوات من الممكن أن تمتد لـ10 سنوات في صناعات معينة، وقرار بعدم تعديل الضرائب لمدة 3 سنوات، موضحا أن الضرائب كانت فزاعة كبيرة في مصر وكثرة تعديل قانون الضرائب تعطل المستثمر عن إجراء دراسة جدوى لمشروعه.

وأشار إلى أهمية قرار وجود لجنة دائمة في رئاسة الوزراء لحل مشاكل المستثمرين وأن هذه اللجنة لم تكن موجودة حتى عام 2023، كما أكد أن الرخصة الذهبية خطوة مهمة وسرعت من وتيرة تأسيس الشركات، حيث كانت في السابق تؤسس في مدة تصل لـ18 شهرا.

وتابع النائب أيمن  محسب: "الرخصة الذهبية واجهت كل العراقيل وقتلت هذه البيروقراطية وأصبح المستثمر سريع الحركة"، موضحا أنه تم الوصول إلى 13 رخصة ذهبية لـ13 مصنعا في أشهر قليلة.

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