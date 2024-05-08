عاجل
مصدر رفيع المستوى: استكمال المفاوضات بشأن غزة بين كافة الأطراف بالقاهرة الأربعاء
الأربعاء 08 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

خبير تحكيمي: ركلتي جزاء الأهلي ضد الاتحاد صحيحتين

مباراة الأهلي والإتحاد
مباراة الأهلي والإتحاد

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن قرار محمد معروف حكم لقاء الأهلي والاتحاد السكندري باحتساب ركلتي جزاء لصالح عمر كمال عبدالواحد وكريم فؤاد ثنائي الفريق الأحمر صحيح.

txt

رمضان السيد: كريم فؤاد لاعب مؤثر في الأهلي

وقال جريشة عبر بوكس تو بوكس: "الحكم اتخذ قرارات صحيحة في احتساب ركلتين جزاء لصالح الأهلي، وتركيز محمد معروف كان رائعا في اللقاء، وظهر ذلك أيضا في طرد مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري بعد لعبة عنيفة مع رامي ربيعة".

وأضاف: "لعبة مابولولو كانت عنيفة جدًا والحكم كان قراره سليم بطرده، وفقا للقانون، كان يجب إشهار البطاقة الحمراء مباشرة لمهاجم الاتحاد السكندري، وانتظار تأكيد الفار شئ طبيعي".

وأشار إلى أن معروف قدم مستوى جيد خلال لقاء الأهلي والاتحاد السكندري.

الجريدة الورقية