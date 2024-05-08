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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شبانة: أخطاء العشري وراء الخسارة الكبيرة للاتحاد أمام الأهلي

طارق العشري
طارق العشري

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن أخطاء طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، ساهمت في انتصار الأهلي الكبير بأربعة أهداف مقابل هدف.

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وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "طارق العشري بدأ لقاء الأهلي بشكل خاطئ، خصوصا أنه أراد لعب مباراة مفتوحة، والأحمر كان الأفضل وسيطر على اللقاء وسجل 3 أهداف في الشوط الأول".

وأضاف: "عمر كمال عبدالواحد لاعب رائع وجوكر، وسجل هدفا رائعا في شباك الاتحاد السكندري من تسديدة قوية، كما سجل رضا سليم هدفا للأهلي من خارج منطقة الجزاء.. واختتم كهربا الرباعية بركلة جزاء".

وواصل: "الفوز كان هاما للأهلي، في ظل الصراع بين الأندية في الدور الأول على المشاركة في بطولات إفريقيا، وسعيد جدا بمشاركة كريستو مع الفريق، وكذلك محمود متولي الذي لعب على حساب محمد عبدالمنعم قبل نهاية اللقاء".

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