مجلس رقابة ميتا يحكم في "من النهر إلى البحر"

ينظر مجلس الرقابة التابع لشركة ميتا في مجموعة جديدة من القضايا التي تتعلق بالتعليقات المحيطة بالصراع بين إسرائيل وحماس.

يقول المجلس إنه سيراجع ثلاث حالات تتعلق بمنشورات على فيسبوك استخدمت عبارة "من النهر إلى البحر".

على الرغم من أن استخدام هذا الشعار يسبق الصراع الحالي بعدة عقود، إلا أنه حظي باهتمام وتدقيق متجددين منذ هجمات 7 أكتوبر.

وكتب المجلس في بيان له: “من ناحية، تم استخدام العبارة للدفاع عن كرامة وحقوق الإنسان للفلسطينيين”.

من ناحية أخرى، يمكن أن يكون لها آثار معادية للسامية، كما ادعى المستخدمون الذين قدموا الحالات إلى المجلس".

ويشير مجلس الإدارة إلى أنه في جميع الحالات الثلاث، وجدت ميتا أن المنشورات لم تنتهك سياساتها المتعلقة بالترويج للعنف أو خطاب الكراهية أو المحتوى الإرهابي.

يقول مجلس الرقابة إنه "سينظر في كيفية قيام ميتا بتعديل استخدام العبارة بالنظر إلى عودة استخدامها بعد 7 أكتوبر 2023، والخلافات حول معنى العبارة".

وهذه ليست المرة الأولى التي ينظر فيها مجلس الرقابة في قضايا تتعلق بالصراع بين إسرائيل وحماس.

سبق للمجموعة أن تولت قضيتين تتعلقان بإزالة منشورات حول هجمات 7 أكتوبر والغارة الجوية اللاحقة في غزة. في تلك الحالات، وهي أول "مراجعات معجلة" للمجموعة على الإطلاق، ألقى مجلس الإدارة باللوم على أدوات الإشراف الآلية في Meta لإزالة المنشورات التي كان ينبغي تركها عن طريق الخطأ.

والجدير بالذكر أن مجلس الإدارة يقول إن المشاركات الثلاثة في قضاياه الأخيرة تمت مشاركتها في الأصل في نوفمبر الماضي. وعلى عكس الحالات السابقة المتعلقة بالنزاع، لن يقوم مجلس الرقابة بتسريع قراراته. وهذا يعني أنه قد يستغرق الأمر عدة أسابيع قبل نشر القرار. سيكون لدى Meta بعد ذلك 60 يومًا للرد على أي توصيات تتعلق بالسياسة تخرج من هذه القضية.