المشدد 5 سنوات لعامل استعرض القوة والعنف مع شخصين بالقناطر الخيرية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لعامل استعراض القوة والعنف مع شخصين واتهامه بالشروع في قتلهم، وحيازته سلاح نارى فرد خرطوش، بدائرة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

المشدد 5 سنوات لعامل استعراض القوة والعنف مع شخصين بالقناطر الخيرية

جاء الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين وليد أبو المعاطي محمد، وأحمد محمد محمود سعفان وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٨٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳ جنايات مركز القناطر الخيرية المقيدة برقم ٤٠٣٦ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بأن اتهمت النيابة العامة "أدهم س م" ٢١ سنة عامل ومقيم كفر الحوالة القناطر الخيرية، لأنه في يوم /۲۰۲۳/٧/٩ بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية استعرض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليهما "عبد العاطي ش ع" و"محمود ح ع".

بأن توجه لمكان تواجدهما بقصد تروعيهما لفرض سطوته عليهما وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في أنفسهما وتكدير أمنهما وسكينتهما العامة وتعريض حياتهما للخطر، وكان ذلك حال إحرازه لسلاح ناري وذخيرة أنفه البيان على النحو المبين بالأوراق.

حبس المتهمين بقتل طالب لسرقة توك توك وهاتفه

قررت جهات التحقيق ، حبس المتهمين بقتل طالب لسرقة توك توك وهاتفه 4 أيام على ذمة التحقيقات فى محافظة الدقهلية، والتصريح بالدفن الجثة بعد انتهاء تقرير الصفة التشريحية.

تلقى مركز شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية بالعثور على جثة وبها جروح متفرقة بالجسم بدائرة المركز.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المجنى عليه طالب- مقيم بدائرة المركز وبسؤال والده أضاف بعدم وجود متعلقات نجله ومركبة "التوك توك " قيادته، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وأقرا باستقلالهما رفقة المجنى عليه مركبة التوك توك قيادته وقاما بمغافلته والتعدى عليه باستخدام سلاح أبيض "تم ضبطه" مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته وقاما بالاستيلاء على المركبة قيادته وهاتفه المحمول ومبلغ مالى وتصرفهم فى المركبة بالبيع (لشخصين "لهما معلومات جنائية" - سيئ النية) تم ضبطهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.