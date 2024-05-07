تفاصيل مشاركة «القومي لحقوق الإنسان» في اجتماع المؤسسات الوطنية بالأمم المتحدة

شارك وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس وعضوي المجلس نهاد أبو القمصان وسعيد عبدالحافظ، في الاجتماع السنوى للمؤسسات الوطنية بالأمم المتحدة.

على مدار اليومين ناقش وفد المجلس القومى مع أعضاء التحالف العالمى قضايا حقوق الإنسان والتحديات التى تواجهها في المنطقة العربية والإفريقية، وساهمت رئيس المجلس ب ٧ مداخلات في بنود جدول الأعمال كان أهمها التأكيد على أن ما يحدث في فلسطين يخضع لمناقشات التحالف باعتباره ذو صلة بانتهاك قواعد القانون الدولي الإنسانى.

وأكدت خطاب، أن التحديات المالية التى تواجه المؤسسات الوطنية تتطلب جهودا أكبر للتغلب على هذه المصاعب، مطالبة بضرورة العمل على تنفيذ مخرجات ملتقي التحالف 2021-2022.

دعت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى ضرورة مراجعة التحالف للخطوط الاسترشادية المتعلقة باعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مطالبة بضرورة نشر قاعدة البيانات على موقع التحالف الدولي.

كما شارك السفير محمود كارم في فعاليات الندوة التي ناقشت دور المؤسسات الوطنية في دعم وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعرض كارم في مداخلاته للتحديات التى تواجهها المؤسسات الوطنية في هذا الإطار وعرض الممارسات الجيدة التى يقوم بها المجلس القومي في مصر ومعالجة الشكاوى ذات الصلة.