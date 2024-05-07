إبراهيم عيسى: إسرائيل لا تجرأ أن تلمس الحدود المصرية

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه مع سيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني في الصباح هناك صرخات بأن من جماعات الإسلام السياسي والداعمين لهم بأنه لابد أن تتخذ مصر موقف ضد الجانب الإسرائيلي، مشددًا على أن معبر رفح في الجانب الفلسطيني كان يسيطر عليه إسرائيل حتى 2005 مع إنسحاب إسرائيل تحول المعبر ليكون تحت قيادة السلطة الفلسطينية وفي 2007 سيطر عليه حركة حماس.

تصريح عاجل من إبراهيم عيسى:

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إسرائيل عادت واحتلت معبر رفح بالجانب الفلسطيني، إسرائيل لا تجرأ أن تلمس الحدود المصرية، هناك قوات مسلحة مصرية على الحدود ونتنباه بالقوات المسلحة في المنطقة.

وشدد على أن إسرائيل طردت حماس واحتلت معبر رفح، متسائلًا: "ايه اللي مصر المفروض تعمله.. ليه تعمل حاجة؟"، موضحًا أن مصر دائمًا ما تستنكر وترفض وتحتج على ما يفعله إسرائيل والاحتلال بشكل عام، مضيفًا: "أنا مالي بمعبر رفح الفلسطيني شئ لا يخصني.. الاحتلال يخصنا بالمعني العروبي والأمن القومي المصري.. وموقف مصر ضد الاحتلال لا يمكن الطعن فيه".

وتابع إبراهيم عيسى: "إسرائيل وحشية وترتكب المجازر والمذابح وأصغر طفل في أمريكا يعي ذلك، ولا يجب أن نكرر هذا وأنه ليس شيئًا جديدًا على إسرائيل".