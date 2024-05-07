شقيق ضحية عصام صاصا يكشف تفاصيل جديدة عن حادث الدهس (فيديو)

كشف جمال مفتاح شقيق ضحية عصام صاصا، تفاصيل جديدة عن واقعة دهس مؤدي المهرجانات عصام صاصا لشخص على الطريق الدائري، مشيرا إلى أن هناك معلومات غير صحيحة تداولها وسائل الإعلام عن الواقعة.



وأضاف شقيق ضحية عصام صاصا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن اخويا كان واقف منتظر اتوبيس العمل ولم يعبر الطريق الدائري، متابعا: " أثناء انتظاره الاتوبيس جاء شاب متهور بسيارة ومسح به الاسفلت، وأخي لا يوجد به أي شيء سليم.



وتابع جمال مفتاح شقيق ضحية عصام صاصا، أن سرعة السيارة التي صدمت اخي كانت كبيرة، واخويا عنده اربع أطفال و يعول اربع أطفال أيتام آخرون، مشددا على أنه يثق في القضاء المصري العادل.



فاجأ مغني المهرجانات عصام صاصا الجمهور بأول تعليق له على أزمته الأخيرة بعد الإفراج عنه في واقعة دهس شخص مجهول يُدعى "مفتاح"، أعلى دائري المنيب أثناء عبوره الطريق، مما أسفر عن وفاته، وجاء ذلك من خلال خاصية القصص المصورة "ستوري" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



أول تعليق من عصام صاصا بعد الإفراج عنه في واقعة القتل الخطأ

وكتب عصام صاصا: "الحمد لله على قضاء ربنا اللهم لا اعتراض، ربنا يرحم الراجل اللي أنا هفضل شايل ذنبه طول عمري، بس ربنا شاهد على اللي حصل ومحدش هيحس باللي أنا شوفته وعيشته الساعات اللي فاتت".

وأضاف مغني المهرجانات: "ربنا يصبر أهله ويرحمه وشكرا لكل اخواتي اللي سألوا عليا وشكرا لكل الناس اللي دافعت عن عصام وعارفة إن عصام عمره ما يأذي حد بس ده قضاء ربنا".

واختتم عصام كلامه في منشور آخر قائلًا: "أنا طبعا ليا حق الرد بس أنا فعلا تعبان جدا واللي أنا فيه مش سهل، ياريت تقدروا ده ولما أحس إني بقيت أحسن شوية، هوضح كل حاجة".

وكانت الأجهزة الأمنية في الجيزة، ألقت القبض على عصام صاصا بتهمة القتل الخطأ، بعدما دهس مواطنًا بسيارته أعلى الطريق الدائري ناحية قسم شرطة الطالبية.



وأفادت تحريات الشرطة بأن الضحية يُدعى أحمد مفتاح، سائق، ويبلغ من العمر 40 عامًا، وكان واقفًا أعلى الطريق الدائري ليدهسه عصام صاصا بسيارته التي كان يقودها بسرعة طائشة، وتحفظ الأهالي عليه واستدعوا الشرطة.

كما نفت التحريات، ما ورد على لسان مدير أعمال عصام صاصا بقوله: "إن صاصا كان يمر بالصدفة من الطريق، وشاهد حادثًا وحين وقف الناس افتكرته هو المتسبب فيه"، مؤكدةً أن مغني المهرجانات هو المتسبب في مصرع الضحية إثر دهسه بسيارته.



إخلاء سبيل عصام صاصا بكفالة 30 ألف جنيه

وقررت نيابة العمرانية إخلاء سبيل عصام صاصا، بكفالة 30 ألف جنيه مع عرضه على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل المخدرات، كما تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأُسندت التحقيقات لجهات التحقيق المختصة.

في الوقت نفسه، أكد شقيق عصام صاصا، أن مغني المهرجانات خصص مرتبًا شهريًا لأسرة المتوفي، مشيرًا إلى أنه قرر تعويضهم بمبلغ محترم ومعاش شهري، وقدم واجب العزاء.