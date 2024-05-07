عصام صاصا يبرر تسببه في موت "مفتاح" بالخطـأ|مفاجأة عن اتفاق الفدية مع أسرة الضحية

فاجأ مغني المهرجانات عصام صاصا الجمهور بأول تعليق له على أزمته الأخيرة بعد الإفراج عنه في واقعة دهس شخص مجهول يُدعى "مفتاح"، أعلى دائري المنيب أثناء عبوره الطريق، مما أسفر عن وفاته، وجاء ذلك من خلال خاصية القصص المصورة "ستوري" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

أول تعليق من عصام صاصا بعد الإفراج عنه في واقعة القتل الخطأ

وكتب عصام صاصا: "الحمد لله على قضاء ربنا اللهم لا اعتراض، ربنا يرحم الراجل اللي أنا هفضل شايل ذنبه طول عمري، بس ربنا شاهد على اللي حصل ومحدش هيحس باللي أنا شوفته وعيشته الساعات اللي فاتت".

عصام صاصا

وأضاف مغني المهرجانات: "ربنا يصبر أهله ويرحمه وشكرا لكل اخواتي اللي سألوا عليا وشكرا لكل الناس اللي دافعت عن عصام وعارفة إن عصام عمره ما يأذي حد بس ده قضاء ربنا".



واختتم عصام كلامه في منشور آخر قائلًا: "أنا طبعا ليا حق الرد بس أنا فعلا تعبان جدا واللي أنا فيه مش سهل، ياريت تقدروا ده ولما أحس إني بقيت أحسن شوية، هوضح كل حاجة".



وكانت الأجهزة الأمنية في الجيزة، ألقت القبض على عصام صاصا بتهمة القتل الخطأ، بعدما دهس مواطنًا بسيارته أعلى الطريق الدائري ناحية قسم شرطة الطالبية.



وأفادت تحريات الشرطة بأن الضحية يُدعى أحمد مفتاح، سائق، ويبلغ من العمر 40 عامًا، وكان واقفًا أعلى الطريق الدائري ليدهسه عصام صاصا بسيارته التي كان يقودها بسرعة طائشة، وتحفظ الأهالي عليه واستدعوا الشرطة.

عصام صاصا



كما نفت التحريات، ما ورد على لسان مدير أعمال عصام صاصا بقوله: "إن صاصا كان يمر بالصدفة من الطريق، وشاهد حادثًا وحين وقف الناس افتكرته هو المتسبب فيه"، مؤكدةً أن مغني المهرجانات هو المتسبب في مصرع الضحية إثر دهسه بسيارته.



إخلاء سبيل عصام صاصا بكفالة 30 ألف جنيه

وقررت نيابة العمرانية إخلاء سبيل عصام صاصا، بكفالة 30 ألف جنيه مع عرضه على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل المخدرات، كما تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأُسندت التحقيقات لجهات التحقيق المختصة.

في الوقت نفسه، أكد شقيق عصام صاصا، أن مغني المهرجانات خصص مرتبًا شهريًا لأسرة المتوفي، مشيرًا إلى أنه قرر تعويضهم بمبلغ محترم ومعاش شهري، وقدم واجب العزاء.

عصام صاصا

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن عصام صاصا كان يقود السيارة بسرعة ما بين 70 لـ80 كم/س وأنه جار مراجعة الإدارة العامة للمرور في سرعة الطريق المقررة ومراجعة كاميرات المراقبة للوقوف على سرعة السيارة.



موقف نقابة الموسيقيين من أزمة عصام صاصا

من جانبه، كشف د. محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، موقف النقابة من أزمة عصام صاصا، بعد إلقاء القبض عليه، حيث قال: "عصام صاصا ليس عضوا بالنقابة هو يعمل بتصريح الحفلة، الموضوع متروك للقضاء المصري، ليس للنقابة دخل".