رئيس قوص يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي فى أول أيام استقبال التصالحات

تفقد الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، يرافقه عدداً من القيادات التنفيذية لمركز ومدينة قوص، سير العمل بالمركز التكنولوجي للوحدة، وذلك مع بدء استقبال طلبات المواطنين لتصالح علي مخالفات البناء عقب صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والعمل بها بدء من اليوم.

حيث تفقد رئيس المركز الدكتور قدري الشعيني رئيس المركز يرافقه كل من فراج الوحش وهبة الفولي نائبي رئيس المركز وعبد الناصر شينداوي سكرتير الوحدة، العمل بالمركز والتقوا بالعديد من المواطنين وقاموا بشرح وتوضيح الاجراءات القانونية للمواطنين، موصين العاملين بالمركز بضرورة حسن استقبال المواطنين وتلبية طلباتهم في سهولة ويسر .

ووجه الدكتور قدري الشعيني العاملين بالمركز خلال زيارته لهم، بضرورة وضع ملصقات إعلانية توضحية بمداخل ومخارج المركز، تبين الإجراءات والمستندات القانونية الخاصة بالقانون الجديد، مؤكدا علي ضرورة انجاز هذا الملف كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم فى ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

واكد رئيس المركز قدري الشعيني ان المراكز التكنولوجية نجحت في تحقيق عدد من الأهداف المهمة وعلى رأسها تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنين من الادارة المحلية بما يتوافق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.

من ناحية أخرى تابع اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حموده السكرتير العام، ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد، بدء استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة المختلفة، وذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام امنة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 .

ووجه محافظ قنا، خلال جولته علي عدد من المراكز التكنولوجية بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه بضرورة تبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكداً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

واضاف الداودي، انه تم وضع لوحات إرشادية بالمراكز التكنولوجية في أماكن ظاهرة تتضمن الاجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة ، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين وتوفير شاشة عرض توضيحية للتيسير والتسهيل علي المواطنين تشرح المستندات المطلوبة للمواطن.