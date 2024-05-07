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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيراميدز يفقد بلاتي توريه في مواجهة المصري

بلاتي توريه
بلاتي توريه

يفقد فريق نادي بيراميدز جهود لاعب الوسط البوركيني الدولي بلاتي توريه في مواجهة المصري في الدوري الممتاز.

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عصام عبدالفتاح: ركلة جزاء بيراميدز أمام مودرن فيوتشر صحيحة وما يفعله بيريرا أمر غريب

ويحل بيراميدز ضيفا على المصري في السابعة من مساء السبت المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار الجولة ٢٢ من بطولة الدوري.

وحصل بلاتي توريه على بطاقة صفراء في اللقاء الأخير أمام فيوتشر وهو الثالث للاعب يغيب بسببه عن اللقاء المقبل.

وفي المقابل ، يعود الثنائي رمضان صبحي والمغربي محمد الشيبي لدعم صفوف الفريق بعد انتهاء إيقافهما في لقاء فيوتشر الأخير.

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