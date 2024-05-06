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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عصام عبدالفتاح: ركلة جزاء بيراميدز أمام مودرن فيوتشر صحيحة وما يفعله بيريرا أمر غريب

عصام عبدالفتاح
عصام عبدالفتاح

أكد عصام عبدالفتاح المحاضر الدولي والمدير الفني للجنة الحكام بالاتحاد الإماراتي، أن ركلة جزاء بيراميدز ضد مودرن فيوتشر، صعبة وهناك مفاهيم خطأ في لمسات اليد.

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وتابع عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "بالفعل هناك تعليمات بأنه في حالة ارتطام الكرة بجسم المدافع ثم ذهبت لليد لا تحتسب ركلة جزاء، ولكن في حالة بيراميدز ومودرن فيوتشر ركلة جزاء صحيحة، خاصةً أن مدافع مودرن فيوتشر رمى نفسه على الكرة وأن الكرة لم تغيير اتجاهها وكانت في طريقها للمرمى".

وأضاف أمير هشام: "الحكام في مصر لا تدرب لما يقرب من 50 يومًا ولا تلعب، وأسأل بيريرا كيف يتم غياب حكم عن المباريات كل هذه المدة؟ وبالتالي سوف يكون هناك مستوى سئ للحكام وما يفعله الخبير البرتغالي صعب، ولا بد من أن يكون هناك دور للجنة الحكام ومنح رأيهم، ولا بد من وقفة صدق مع النفس، وعلى الجميع العمل من أجل إصلاح منظومة الحكام، ولكن بيريرا يمنع الأخذ بالرأي من الأساس".

واختتم عبدالفتاح: "هناك فجوة كبيرة للغاية بين الحكام وبيريرا، وما يحدث في مصر تهريج، ومن يقول أننا نملك خبراء تحكيم كذاب ولا بد من حساب الشخص الذي منحه المسؤولية ودفع راتبه بالكامل من جيبه الشخصي".

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