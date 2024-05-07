بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري al-ahly Sport Live يلا شوت في الدوري المصري

يبحث عشاق الكره المصريه ومتابعي الدوري المصري الممتاز عن موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، وذلك ضمن اللقاء المؤجل لهما من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز 2023-2024، ونقدم لكم من خلال هذا المقال لبوابة الوفد التفاصيل الكامله لمباراة فريق الأهلي والإتحاد السكندري والقنوات الناقله للمباراه أيضاً خلال السطور التاليه.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري al-ahly Sport Live

ويسعى النادي الأهلي في تلك المباراة لمواصلة انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز، بعدما نجح في تحقيق الفوز في المباراة الماضية على حساب الجونة بثلاثية نظيفة .

ويستضيف النادي الأهلي بنظيرة الأتحاد السكندري علي استاد القاهرة الدولي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفي المقابل يدخل نادي الاتحاد السكندري المباراة على أمل حصد نقاط المباراة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر للتقدم بجدول مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري عبر رابط أخر من خلال الضغط هنا ..

وشدد طارق العشري على أهمية المباراة خلال جلسة مع اللاعبين شرح خلالها نقاط القوة والضعف لدي المنافس وشرح خطة اللعب.

المستبعدون من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

جاء المستبعدين من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز كالتالي:

علي معلول للراحة.

بيرسي تاو للراحة.

أليو ديانج لعدم الجاهزية.

ياسر إبراهيم لعدم الجاهزية.

محمد الشناوي للإصابة.

أحمد عبد القادر للإصابة.

عمرو السولية للإصابة.

حمزة علاء للإصابة.

طاهر محمد طاهر لأسباب فنية.

كريم الدبيس لأسباب فنية.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري المصري 2024

وسط تساؤلات عديدة عن موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري المصري 2024، فإن المباراة ستقام في التوقيتات التالية: