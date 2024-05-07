الثلاثاء 07 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إعلان موعد مباراة الأهلي والألومنيوم في كأس مصر

فريق الأهلي
فريق الأهلي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباراة الأهلي والألومنيوم القادمة في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والألومنيوم يوم الأربعاء الموافق 29 مايو الجاري على استاد السلام في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة

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رسميًا ..مصطفي غربال حكمًا لمباراة نهائي إفريقيا بين الأهلي والترجي

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بعد قليل .. انطلاق مواجهة سيدات سلة الأهلي وهليوبوليس بنصف نهائي دوري السوبر

بينما تقرر إقامة مباراة الزمالك وبروكسي في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الخميس الموافق 30 مايو على ستاد المقاولون العرب.

مواعيد مباريات دور الـ 32 من كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن مواعيد مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لكرة القدم موسم 2023 - 2024.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ32 على مدار 5 أيام، حيث ستنطلق يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو وتستمر حتى السبت 1 يونيو.

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