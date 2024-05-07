الأمن يلاحق تجار الأسلحة النارية في المحافظات ويضبط 36

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ورموجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء



وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (42 قطعةسلاح نارى بحوزة 36 متهم).. وذلك على النحو التالى :(3) بنادق آلية .(2) بندقية خرطوش.طبنجة.(36) فرد محلى.(65) طلقة مختلفة الأعيرة.(5) خزينة (169) قطعة سلاح أبيض .

قررت جهات التحقيق بالساحل، حبس متهم بتصنيع المواد المخدرة داخل شقته والاتجار بها، حيضت ضبط بحوزته 12 كجم من مادة البودر المخدرة في الساحل، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة قيام عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القليوبية، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة قسم شرطة الساحل مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل مُستقلًا سيارة مستأجرة، وعُثر بداخلها على (كمية من مادة البودر المخدر وزنت 2 كجم - طبنجة – عدد من الطلقات النارية).

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح والطلقات بقصد الدفاع، وقرر بشرائه شقة كائنة بمنطقة العبور بالقليوبية من متحصلات نشاطه الإجرامى بقصد إستخدامها فى تصنيع مسحوق البودر المخدر.. وبإستهداف الشقة المشار إليها عُثر بداخلها على ( كمية من البودر المخدر وزنت 10 كجم - المعدات والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع).