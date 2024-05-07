أغنية "كداب" لـ سميرة سعيد تتخطى المليون مشاهدة علي يوتيوب

حصدت الفنانة سميرة سعيد، أول مليون و300 ألف مشاهدة بأغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "كداب" التي طرحتها منذ 4 أيام، على موقع "يوتيوب".

وروجت سميرة سعيد لأغنية "كداب" عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام" بنشر البرومو الدعائي معلقة: "أغنية كداب قريبًا، من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي وإخراج نضال هاني".

أغنية كداب

آخر أعمال سميرة سعيد

وكان آخر أعمال سميرة سعيد أغنية "كان"، التي طرحتها عبر قناتها على "يوتيوب"، وقد تعاونت فيها مع الملحن عمرو مصطفى.

وكلمات الأغنية هي:

"كان أيام ما كان.. جواك مكان بتداري فيه.. فين شوف كنا فين.. ووصلنا فين.. تنساني ليه.. كان إيه خلانا نمشي وننسى بعضنا.. عايشين بالصورة.. والروح مكسورة.. بنموت جواها".

كانت قد طرحت سميرة مؤخرًا أغنية “فن التغافل”، التي حققت أكثر من 800 ألف مشاهدة، حملت أغنية فن التغافل موضوع جديد بعيدًا عن جوانب الحب والعتاب والفراق، وحملت معاني عن أسلوب التعامل مع المشكلات اليومية بين الطرفين بمختلف العلاقات، من كلمات هاني عبد الكريم، ألحان عمرو مصطفى، توزيع:ماهر الملاخ، ويقول مطلعها "فن التغافل نعمة ليه نقلب في الدفاتر

والابتسامة كنز أما النكد ياساتر

بهدوء وبعقل وبحكمة، منقفش لبعض على الكلمة

أحنا اللي بينا حب أولى بجبر الخواطر

فن التغافل نعمة ليه نقلب في الدفاتر

كلمات ومشاهدات أغنية إنسان آلي

بجانب أغنية “انسان آلي”، والتي بلغت أكثر من مليون و نصف مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "طول الوقت ببقى تحت ضغط و Stress عالي متوترة ومتنشنة ما بقتش أحس بأي لحظة حلوة عايشة فيها مالي إنسان آلي اتحولت أنا يا حفوق دلوقتي حالًا وأنقذ نفسي من كل اللي أنا فيه و أشوف مشاكلي إيه يا إما حانتهي لازم أفوق دلوقتي حالاً يا حسيب كل اللي فاضل يطير طب هو فاضل كتير أيوة فاضل كتير عقرب الثواني دقاته بقت مجنناني آه يا وداني حاجة متعبة الثانية اللي بتعدي لو راحت ما بترجعش تاني .. حقيقة مرعبة عمال أشيل نفسي حاجات فوق طاقتي وإحتمالي.