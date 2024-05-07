حلا الترك تطلق أحدث أعمالها الغنائية بعنوان " أحلا"

أطلقت الفنانة حلا الترك كليب أغنيتها الجديدة "أحلا"، تدور فكرة الفيديو كليب حول مصممة أزياء شابة لديها أثيليه متواضع، طامحة للانضمام لإحدى دور الأزياء الشهيرة.

وعن فكرة الكليب قالت حلا الترك: "تعمدت مع المخرج علي إصبعي أن تدور فكرة العمل حول عالم تصميم الأزياء كونه يعبر عن شخصيتي، وأعتبر ان تخصصي في تصميم الأزياء هو مصدر إلهام لي في مسيرتي الفنية بشكل عام، سواء في التمثيل أو الغناء".

تابعت حلا الترك: تتميز الأغنية بإيقاعها العصري القريب من لوني الغنائي الرومانسي الشبابي، وأحببت فكرة أن تنطلق المشاهد الأولى من الفيديو كليب داخل الأتيليه الذي يحمل إسمي، مما أعتبره ترجمة مستقبلية لما أحلم به في عالم تصميم الأزياء.

تفاصيل أغنية "أحلا"

أغنية "أحلا" من ألحان عبد العزيز لويس، كلمات مشاري إبراهيم، وتوزيع محمد خسروه، تم تصويره في البحرين من إخراج علي إصبعي.

أخر أعمال حلا الترك:

سبق وأن تصدرت النجمة البحرينية “حلا الترك” تريندات مواقع التواصل الاجتماعى، بعد عرض الفيلم الغنائي الراقص لها "سكر" المأخوذ عن رواية "صاحب الظل الطويل".

خاضت بطولته كأول تجربة سينمائية لها، بجانب نخبة من مشاهير، منهم: "ماجدة زكي، محمد ثروت، ريهام الشنواني، عباس أبو الحسن، علاء زينهم، محمد دياب، أحمد سعد، ياسمينا العبد، ماريا جمعة"، ومن تأليف جين ويبستر، رؤية سيناريو وحوار وكلمات الأغاني هبة حمادة، وإخراج تامر المهدي.

ودارت قصة الفيلم في إطار موسيقي عائلي داخل ملجأ للأيتام، حول فتاة صغيرة تدعى سُكر، تعيش رفقة عدد من الأطفال، تحت إدارة وإشراف سيدة غليظة ورجل تابع لها ذو نوايا خبيثة.