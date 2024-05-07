تحديد موعد مباراة الزمالك وبروكسي في كأس مصر

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام فريق بروكسي في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وتقرر إقامة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الخميس الموافق 30 مايو على ستاد المقاولون العرب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر لها في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري على ملعب بركان البلدي.

في حين سيقام لقاء العودة في الثامنة مساء يوم الأحد 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.