الثلاثاء 07 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تحديد موعد مباراة الزمالك وبروكسي في كأس مصر

مباراة الزمالك وبروكسي
مباراة الزمالك وبروكسي

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام فريق بروكسي في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

txt

طاقم تحكيم سنغالى للقاء الإياب بين الزمالك ونهضة بركان

txt

عيسى سي حكمًا لمباراة الزمالك ونهضة بركان بنهائي الكونفدرالية

وتقرر إقامة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الخميس الموافق 30 مايو على ستاد المقاولون العرب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر لها في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري على ملعب بركان البلدي.

في حين سيقام لقاء العودة في الثامنة مساء يوم الأحد 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

الجريدة الورقية